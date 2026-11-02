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Elecciones de medio mandato en Estados Unidos 2026, EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Estas elecciones representan un desafío para el Partido Republicano, que lucha por mantener sus mayorías legislativas ante la creciente movilización de los votantes demócratas.

Los republicanos buscan mantener sus mayorías legislativas. Foto: Composición LR/IA.
Los republicanos buscan mantener sus mayorías legislativas. Foto: Composición LR/IA.
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Estados Unidos se encuentra en la recta final de las elecciones de medio mandato de 2026 (midterms), una jornada que definirá el equilibrio de poder en el Congreso durante los dos últimos años de la Administración de Donald Trump. Los comicios se celebrarán este martes 3 de noviembre y representan una prueba política para el Partido Republicano, que busca conservar sus mayorías legislativas frente a los demócratas.

Elecciones de medio mandato en Estados Unidos: últimas noticias EN VIVO

07:50
3/11/2026

Horarios de votación en Estados Unidos

La apertura de los centros de votación se dieron a diferentes horas en distintos estados. El País reportó que los centros electorales comenzaron a abrir a las 5:00 a. m. (hora del Este) en Vermont. A las 6:00 a. m. se hizo propio en los colegios en Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.

Por otra parte, en Alaska y Washingtin se realizará la apertura a partir de las 11:00 a. m. (hora del Este) y de las 12:00 p. m. en Hawái.

Foto: AFP.

07:40
3/11/2026

Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, entre los primeros en iniciar la jornada electoral

Estos fueron los primeros colegios electorales en varios estados de EE. UU. en abrir.

  • Connecticut
  • Indiana
  • Kentucky
  • Maine
  • Nuevo Hampshire
  • Nueva Jersey
  • Nueva York
  • Virginia
07:30
3/11/2026

Centros de votación en Florida fueron reubicados

Las inundaciones en el centro de Florida obligaron a las autoridades a modificar la organización de la jornada electoral, con la reubicación de 18 centros de votación en siete condados.

Los cambios fueron autorizados por la legislación estatal, que permite modificar los lugares de votación en situación de emergencia sin cumplir los plazos habituales de notificación.

07:00
3/11/2026

¿A qué hora empiezan las elecciones en Estados Unidos?

Las elecciones de Estados Unidos del martes 3 de noviembre de 2026 comienzan a distintas horas según el estado.

Si estás en Perú, estos son los horarios aproximados de apertura:

  • 6:00 a. m.: algunos estados.
  • 7:00 a. m.: varios estados, incluidos Nueva York y Florida.
  • 8:00 a. m.: algunos estados de zonas horarias más occidentales.
06:30
3/11/2026

¿Qué es el Congreso de Estados Unidos, cómo se divide y qué poder tiene sobre el presidente?

El Congreso de Estados Unidos ejerce como órgano legislativo federal encargado de redactar leyes, autorizar fondos públicos y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Las elecciones de medio término fijadas por la Comisión Federal Electoral para el 3 de noviembre de 2026 resultan decisivas, pues la fecha confirma el escenario en que la composición de la Cámara de Representantes y el Senado determinará el apoyo parlamentario real para Donald Trump en el tramo final de su administración. Lee la nota completa AQUÍ.

Foto: Composición LR

Las elecciones de medio término en EE. UU. están programadas para el 3 de noviembre de 2026, donde se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y 35 senadurías.

06:00
3/11/2026

Trump dice que las elecciones de mitad de mandato son las más importantes

El presidente Donald Trump dijo el lunes que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son las más importantes que se recuerdan, en un discurso para reabrir el estanque reflectante ante el Monumento a Lincoln en Washington.

"Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las elecciones de mitad de mandato más importantes, creo, de nuestra vida", dijo Trump ante periodistas e invitados.

Con información de AFP

¿Quién va ganando las elecciones en Estados Unidos?

Según las encuestas más recientes publicadas hasta el 3 de noviembre de 2026, el Partido Demócrata registra una ventaja frente al Partido Republicano en la intención de voto nacional para las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

De acuerdo con una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada el 2 de noviembre, los demócratas obtienen un 46% de intención de voto, frente al 38% de los republicanos. La diferencia es de ocho puntos porcentuales. Cabe indicar que el estudio entrevistó a 1.765 adultos estadounidenses y tiene un margen de error aproximado de dos puntos porcentuales.

LR Focus

Asimismo, el promedio de encuestas de Nate Silver (Silver Bulletin), actualizado el 2 de noviembre, sitúa a los demócratas con una ventaja de 8,9 puntos porcentuales en la votación genérica para el Congreso. Este indicador pregunta a los ciudadanos por cuál partido votaría para el Congreso, sin especificar un candidato concreto.

Los horarios de las elecciones de medio mandato

La jornada electoral comenzó las primeras horas de la mañana: algunos centros abrieron a las 5:00 a. m. (hora del Este), mientras que otros, como los de Hawái, inician la votación más tarde. Los primeros centros comienzan a cerrar a las 6:00 p. m. (hora del Este), mientras que los últimos, en Alaska y Hawái, concluyen la jornada durante la madrugada del miércoles.

En California, por ejemplo, las urnas permanecen abiertas de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., segpun la Secretaría de Estado de ese territorio.

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