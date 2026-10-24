Bono de S/300 en el sector Educación: la lista de trabajadores que cobrarían este beneficio y qué falta para su entrega a fin de año

La iniciativa, que busca reconocer el esfuerzo del personal educativo, cuenta con un presupuesto de S/14.557.500. Se proyecta que el pago se realice entre noviembre y diciembre de 2026, dependiendo de su aprobación.

La iniciativa, que busca reconocer el esfuerzo del personal educativo, cuenta con un presupuesto de S/14.557.500. Se proyecta que el pago se realice entre noviembre y diciembre de 2026, dependiendo de su aprobación. Foto: Andina/Composición La República

Un grupo de trabajadores administrativos del sector Educación podría recibir un bono extraordinario de S/300 durante 2026, de acuerdo con una propuesta de crédito suplementario que contempla recursos para este pago. El beneficio estaría dirigido al personal de determinadas entidades públicas que cumpla con las condiciones establecidas en la iniciativa.

La medida comprende a servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo n.º 276 y todavía requiere la aprobación definitiva del Pleno para concretarse. Aunque la Comisión de Presupuesto Bicameral dio luz verde al proyecto, el procedimiento legislativo continúa pendiente y, por ahora, no existe una fecha oficial confirmada para el depósito del dinero.

Bono de S/300 para Educación: ¿qué trabajadores del Minedu, UGEL y DRE podrían recibirlo?

La propuesta incluye al personal administrativo del Ministerio de Educación (Minedu) y de los gobiernos regionales que forme parte del régimen laboral del Decreto Legislativo n.º 276. Entre los posibles beneficiarios figuran trabajadores de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), o las entidades que cumplan funciones equivalentes, así como de las unidades de gestión educativa local (UGEL).

El alcance también comprende al personal administrativo de instituciones públicas de educación básica y técnico-productiva, además de institutos y escuelas de educación superior estatales. La inclusión dentro de estas entidades no sería suficiente por sí sola para acceder al dinero, ya que la iniciativa establece condiciones vinculadas con el registro del trabajador y la vigencia de su relación laboral.

Uno de los requisitos es que el servidor figure en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) hasta el 31 de agosto de 2026. Asimismo, deberá mantener un vínculo laboral activo cuando entre en vigencia la norma que autorice el beneficio.

El monto previsto asciende a S/300 por única vez durante el año fiscal 2026. De acuerdo con la propuesta, este pago no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, tampoco estará sujeto a cargas sociales. Además, no servirá como base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios (CTS) ni para otras bonificaciones o asignaciones.

¿Cuándo se pagaría el bono de S/300? Esto falta para su aprobación definitiva

El proyecto que incluye este beneficio avanzó en el Congreso luego de recibir la aprobación de la Comisión de Presupuesto Bicameral. Sin embargo, todavía debe pasar por el Pleno para obtener la validación final. Por ese motivo, la entrega del bono no puede darse por confirmada mientras no concluya el procedimiento correspondiente.

La iniciativa forma parte de un crédito suplementario que considera recursos para distintas prioridades del sector público. En el caso del bono para los trabajadores administrativos de Educación, se plantea una asignación presupuestal de S/14.557.500 para financiar los pagos contemplados durante el ejercicio fiscal 2026.

La propuesta señala que el beneficio busca respaldar la culminación del año escolar y académico, además de reconocer las labores realizadas en condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Estos objetivos forman parte de los fundamentos expuestos para sustentar la medida, cuya aplicación dependerá de la aprobación definitiva y de la entrada en vigencia de la norma.

Respecto al calendario, el pago podría concretarse en noviembre o diciembre de 2026 si la propuesta completa los pasos pendientes a tiempo. No obstante, esos meses corresponden a una proyección y no a un cronograma oficial. Hasta que exista una aprobación definitiva y se precise la ejecución del beneficio, no hay una fecha exacta confirmada para que los trabajadores reciban los S/300.