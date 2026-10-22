Bono a familias vulnerables 2026: Gobierno anuncia paquete de S/2.500 millones con pagos mensuales desde diciembre, ¿quienes podrán acceder al beneficio?

El Gobierno del Perú lanza un paquete económico de S/2.500 millones para subsidios a sectores vulnerables ante el Fenómeno El Niño y el aumento del costo de vida.

El Gobierno del Perú lanza un paquete económico de S/2.500 millones para subsidios a sectores vulnerables ante el Fenómeno El Niño y el aumento del costo de vida. Foto: Andina/Composición LR

El Gobierno peruano anunció un paquete económico de S/2.500 millones para entregar subsidios monetarios a sectores vulnerables ante los efectos previstos del Fenómeno El Niño y el incremento del costo de vida. Según la información proporcionada sobre la medida, los desembolsos comenzarían en diciembre de 2026 y se efectuarían mensualmente durante un periodo de entre tres y cinco meses.

El apoyo estaría dirigido a hogares expuestos a fenómenos climáticos, familias del sur andino y personas mayores que afrontan dificultades económicas, incluidos pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, aún falta conocer el monto que recibirá cada beneficiario y las condiciones definitivas para acceder al dinero. La identificación de los hogares y la publicación de las reglas operativas serán claves para determinar quiénes podrán cobrar.

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Entre los sectores considerados figuran las familias del sur andino, especialmente aquellas expuestas a condiciones climáticas adversas que puedan afectar sus actividades agrícolas y ganaderas. También se contempla a hogares del norte del país que enfrentan riesgos por lluvias intensas e inundaciones, así como a personas damnificadas por huaicos y desbordes de ríos.

Otro grupo mencionado corresponde a las personas adultas mayores y los jubilados, con atención particular a quienes reciben una pensión de la ONP. La propuesta busca destinar recursos a poblaciones cuyos ingresos pueden verse comprometidos por el encarecimiento de los productos básicos y las emergencias climáticas. No obstante, la inclusión en alguno de estos grupos no garantiza por sí sola el acceso al subsidio: los criterios oficiales de selección todavía deben precisarse.

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Bonos desde diciembre de 2026: cuánto durarán los pagos y qué se sabe sobre los requisitos

El cronograma anunciado contempla transferencias mensuales durante un periodo de tres a cinco meses, con inicio previsto para diciembre de 2026. Aunque el presupuesto global asciende a S/2.500 millones, todavía no se ha precisado cuánto dinero correspondería a cada persona u hogar. El monto individual y las condiciones específicas de entrega deberán ser definidos por las autoridades competentes.

Tampoco se cuenta con la información disponible con un padrón definitivo ni con un procedimiento oficial de inscripción confirmado. La documentación proporcionada menciona posibles filtros socioeconómicos, como la clasificación del hogar en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), pero estos criterios no deben asumirse como requisitos aprobados mientras no exista una disposición oficial que los establezca.

El paquete de bonos formaría parte de una intervención económica más amplia, valorizada en S/18.000 millones, que incluiría mantenimiento de obras, apoyo a combustibles e infraestructura. Según el anuncio recogido en la información de referencia, el esquema fiscal estaría asociado a un ajuste del déficit previsto para 2027 al 2,4% del producto bruto interno (PBI). Para conocer las condiciones definitivas del subsidio, será necesario esperar la publicación de las disposiciones y los canales oficiales de las entidades responsables.