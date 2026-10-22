Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Servicios

Bono a familias vulnerables 2026: Gobierno anuncia paquete de S/2.500 millones con pagos mensuales desde diciembre, ¿quienes podrán acceder al beneficio?

Aún se deben definir los montos de los bonos individuales y los requisitos para acceder a los bonos, siendo clave la publicación de reglas operativas y criterios de selección.

El Gobierno del Perú lanza un paquete económico de S/2.500 millones para subsidios a sectores vulnerables ante el Fenómeno El Niño y el aumento del costo de vida.
El Gobierno del Perú lanza un paquete económico de S/2.500 millones para subsidios a sectores vulnerables ante el Fenómeno El Niño y el aumento del costo de vida.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno peruano anunció un paquete económico de S/2.500 millones para entregar subsidios monetarios a sectores vulnerables ante los efectos previstos del Fenómeno El Niño y el incremento del costo de vida. Según la información proporcionada sobre la medida, los desembolsos comenzarían en diciembre de 2026 y se efectuarían mensualmente durante un periodo de entre tres y cinco meses.

El apoyo estaría dirigido a hogares expuestos a fenómenos climáticos, familias del sur andino y personas mayores que afrontan dificultades económicas, incluidos pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Sin embargo, aún falta conocer el monto que recibirá cada beneficiario y las condiciones definitivas para acceder al dinero. La identificación de los hogares y la publicación de las reglas operativas serán claves para determinar quiénes podrán cobrar.

Puedes ver

Te llaman del extranjero y te vacían el buzón de voz: la trampa con la que están robando cuentas de WhatsApp en Perú

lr.pe

Bono para familias vulnerables 2026: qué grupos recibirían el apoyo económico del Gobierno

Entre los sectores considerados figuran las familias del sur andino, especialmente aquellas expuestas a condiciones climáticas adversas que puedan afectar sus actividades agrícolas y ganaderas. También se contempla a hogares del norte del país que enfrentan riesgos por lluvias intensas e inundaciones, así como a personas damnificadas por huaicos y desbordes de ríos.

Otro grupo mencionado corresponde a las personas adultas mayores y los jubilados, con atención particular a quienes reciben una pensión de la ONP. La propuesta busca destinar recursos a poblaciones cuyos ingresos pueden verse comprometidos por el encarecimiento de los productos básicos y las emergencias climáticas. No obstante, la inclusión en alguno de estos grupos no garantiza por sí sola el acceso al subsidio: los criterios oficiales de selección todavía deben precisarse.

Puedes ver

Peruano perdió sus pertenencias por un huaico en Punta Hermosa y creó un invento de S/60 para proteger las casas de inundaciones

Bonos desde diciembre de 2026: cuánto durarán los pagos y qué se sabe sobre los requisitos

El cronograma anunciado contempla transferencias mensuales durante un periodo de tres a cinco meses, con inicio previsto para diciembre de 2026. Aunque el presupuesto global asciende a S/2.500 millones, todavía no se ha precisado cuánto dinero correspondería a cada persona u hogar. El monto individual y las condiciones específicas de entrega deberán ser definidos por las autoridades competentes.

Tampoco se cuenta con la información disponible con un padrón definitivo ni con un procedimiento oficial de inscripción confirmado. La documentación proporcionada menciona posibles filtros socioeconómicos, como la clasificación del hogar en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), pero estos criterios no deben asumirse como requisitos aprobados mientras no exista una disposición oficial que los establezca.

El paquete de bonos formaría parte de una intervención económica más amplia, valorizada en S/18.000 millones, que incluiría mantenimiento de obras, apoyo a combustibles e infraestructura. Según el anuncio recogido en la información de referencia, el esquema fiscal estaría asociado a un ajuste del déficit previsto para 2027 al 2,4% del producto bruto interno (PBI). Para conocer las condiciones definitivas del subsidio, será necesario esperar la publicación de las disposiciones y los canales oficiales de las entidades responsables.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comando Pataz utiliza vehículos y choferes de Poderosa para trasladar a los detenidos

Transparencia pide reglas claras entre Senado y Diputados tras la aprobación de las facultades al Ejecutivo

Keiko Fujimori promulga delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y El Niño aprobada por el Senado

Servicios

Te llaman del extranjero y te vacían el buzón de voz: la trampa con la que están robando cuentas de WhatsApp en Perú

¿Necesitas tramitar o recoger tu DNI?: revisa las más de 100 oficinas del Reniec que abrirán este fin de semana

DNI electrónico gratis hasta este 25 de octubre: revisa las sedes habilitadas por Reniec en Lima y regiones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comando Pataz utiliza vehículos y choferes de Poderosa para trasladar a los detenidos

Transparencia pide reglas claras entre Senado y Diputados tras la aprobación de las facultades al Ejecutivo

Keiko Fujimori promulga delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y El Niño aprobada por el Senado