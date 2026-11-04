Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Indira Huilca responde y Keiko podría perder facultades legislativas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Villa El Salvador: joven de 18 años muere tras enfrentamiento entre presuntos barristas de la 'U' y Alianza Lima

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos siempre se enfrentan barristas en esa zona, pero es la primera vez que hay un fallecido.

Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario en Villa El Salvador dejó una víctima mortal
Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario en Villa El Salvador dejó una víctima mortal
Por
google iconLa República en Google

La noche del último martes, aproximadamente a las 8.00 p. m., un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes en el cruce de las avenidas Velasco Astete y Central en Villa El Salvador, dejó una víctima mortal, identificada como Diego Leonardo Coquiz Llaiqui (18).

De acuerdo a los vecinos, en el transcurso de la hora, mientras todavía jugaban niños y transitaban personas cerca de la zona, vieron aproximarse dos grupos de barristas, por lo que buscaron resguardo rápidamente.

Video destacado

KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Atacan bus de Santa Catalina con pasajeros a bordo en Villa El Salvador y empresa suspende sus servicios

lr.pe

Según testigos, normalmente hay este tipo de enfrentamientos, pero siempre era con palos y piedras; sin embargo, es la primera vez que una persona pierde la vida.

LR Focus

Familiares llegaron hasta el lugar de los hechos. La Policía levantó el cadáver e inició las investigaciones correspondientes. Aún se desconoce si Coquiz habría participado en el enfrentamiento o sería una víctima por una bala perdida.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Villa El Salvador: joven de 18 años muere tras enfrentamiento entre presuntos barristas de la 'U' y Alianza Lima

Balean combi en plena ruta y dejan heridos a chofer y pasajero en el Callao

Resultados de las elecciones midterms 2026 en Estados Unidos EN VIVO: quién ganó en el Senado y la Cámara de Representantes

Sociedad

Balean combi en plena ruta y dejan heridos a chofer y pasajero en el Callao

Atacan bus de Santa Catalina con pasajeros a bordo en Villa El Salvador y empresa suspende sus servicios

Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 4 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Con 182 homicidios, octubre fue el mes más violento en la gestión de Keiko Fujimori

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”