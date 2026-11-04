Villa El Salvador: joven de 18 años muere tras enfrentamiento entre presuntos barristas de la 'U' y Alianza Lima De acuerdo con las declaraciones de los vecinos siempre se enfrentan barristas en esa zona, pero es la primera vez que hay un fallecido.

Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario en Villa El Salvador dejó una víctima mortal

Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario en Villa El Salvador dejó una víctima mortal

La noche del último martes, aproximadamente a las 8.00 p. m., un enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes en el cruce de las avenidas Velasco Astete y Central en Villa El Salvador, dejó una víctima mortal, identificada como Diego Leonardo Coquiz Llaiqui (18).

De acuerdo a los vecinos, en el transcurso de la hora, mientras todavía jugaban niños y transitaban personas cerca de la zona, vieron aproximarse dos grupos de barristas, por lo que buscaron resguardo rápidamente.

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Según testigos, normalmente hay este tipo de enfrentamientos, pero siempre era con palos y piedras; sin embargo, es la primera vez que una persona pierde la vida.

Familiares llegaron hasta el lugar de los hechos. La Policía levantó el cadáver e inició las investigaciones correspondientes. Aún se desconoce si Coquiz habría participado en el enfrentamiento o sería una víctima por una bala perdida.