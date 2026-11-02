Es falso que este video muestre a Keiko Fujimori siendo insultada durante una reciente visita a Villa El Salvador La grabación corresponde a una visita de agosto y fue editada con un audio de rechazo dirigido a otra autoridad.

LO FALSO:

Keiko Fujimori ha visitado recientemente Villa El Salvador por las lluvias y fue recibida con insultos por los vecinos.

LO VERDADERO:

El video corresponde a una visita realizada en agosto de 2026.

El audio de los insultos fue manipulado y pertenece a otra grabación, en la que se expresa rechazo al alcalde Guido Iñigo.

En el contexto de las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al Perú por el fenómeno de El Niño, circula en redes sociales un video de la presidenta Keiko Fujimori durante una visita a Villa El Salvador. Las publicaciones aseguran que la mandataria acudió recientemente a este distrito debido a las precipitaciones y que fue recibida con insultos por parte de los vecinos. Sin embargo, el video tiene el audio editado y está fuera de contexto.

Descripción que acompaña la publicación. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance circula en Facebook, donde acumula 337.000 visualizaciones, 1.000 ‘Me gusta’ y más de 6.100 compartidos.

Viral en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El video comenzó a circular recientemente en redes sociales, en medio de las fuertes lluvias que afectan al país. A partir de su difusión, diversas publicaciones aseguran que las imágenes corresponden a una visita actual de la presidenta Keiko Fujimori a Villa El Salvador, motivada por las precipitaciones que afectan al distrito. Sin embargo, esta versión no es cierta. Una búsqueda inversa permitió rastrear el registro original y encontrar que fue difundido en agosto de 2026, hace más de dos meses, cuando Fujimori realizó una visita a dicho distrito.

Nota de agosto de La República. Foto: La República

Por otro lado, el audio que acompaña al video viral también fue manipulado. Mediante una búsqueda inversa, se logró identificar que los insultos que se escuchan no corresponden a la visita de Keiko Fujimori a Villa El Salvador en agosto, sino que fueron extraídos de otra grabación. En ese registro, un grupo de personas expresa su rechazo al alcalde del distrito, Guido Iñigo. De esta manera, el audio fue incorporado a las imágenes originales para hacer creer que los vecinos insultaban a la presidenta durante una reciente visita motivada por las lluvias.

Registro con el audio original. Foto: X

Si bien Keiko Fujimori sí recibió muestras de rechazo por parte de algunos vecinos durante su visita al distrito en agosto, el audio difundido en redes sociales no corresponde a ese momento. Por tanto, el video viral combina imágenes de una visita anterior con un audio ajeno.

Conclusión

En conclusión, es falso que el video muestre a Keiko Fujimori siendo insultada durante una reciente visita a Villa El Salvador por las fuertes lluvias. La verificación permitió comprobar que las imágenes corresponden a un recorrido realizado en agosto de 2026, mientras que el audio fue extraído de otra grabación, en la que los insultos estaban dirigidos al alcalde Guido Iñigo. De esta manera, la publicación mezcla registros de distintos momentos para atribuirle a la presidenta un episodio de rechazo que no ocurrió en las circunstancias que se difunden en redes sociales.