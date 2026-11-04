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Atacan bus de Santa Catalina con pasajeros a bordo en Villa El Salvador y empresa suspende sus servicios

Tres conductores de la empresa han muerto en ataques extorsivos desde junio de 2024. Transportistas denuncian que aún pagan cupos de hasta S/20 por unidad y reclaman protección policial durante sus recorridos.

La empresa de transporte Santa Catalina suspendió sus servicios indefinidamente
La empresa de transporte Santa Catalina suspendió sus servicios indefinidamenteFoto: América Noticias
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La empresa de transporte Santa Catalina suspendió sus servicios por tiempo indefinido luego de que delincuentes armados atacaran uno de sus buses cuando circulaba con pasajeros a bordo por Villa El Salvador, la noche del martes 3 de noviembre. El vehículo, que pertenece a la línea A, estaba a punto de llegar a su patio de maniobras para concluir su último recorrido.

Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon siete veces contra la puerta de la cabina del conductor. El chofer resultó ileso, al igual que los pasajeros que viajaban en el bus. Los atacantes huyeron del lugar.

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Santa Catalina registra diez ataques extorsivos

Este es el décimo atentado contra la empresa desde el primer ataque registrado en junio de 2024. El último ocurrió en marzo de este año, cuando delincuentes asesinaron a un conductor de la misma compañía en circunstancias similares: el trabajador se encontraba cerca de llegar al patio de maniobras.

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En total, tres conductores de Santa Catalina han muerto como consecuencia de ataques vinculados a las extorsiones contra la empresa. Pese a ello, los transportistas denunciaron que continúan pagando cupos de entre S/10 y S/20 por unidad. Sin embargo, sostienen que los recientes ataques serían obra de otra banda criminal, distinta de la que les exige los pagos.

La Depincri de Villa El Salvador está a cargo de las investigaciones. Sus agentes recopilan información y testimonios para esclarecer el atentado e identificar a los responsables.

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Transportistas reclaman seguridad durante sus recorridos

Tras el último ataque, la empresa anunció la suspensión indefinida de sus operaciones. La línea A de Santa Catalina cubre la ruta desde el centro de Lima hasta Villa El Salvador.

Luego de conocerse el atentado, se registró presencia militar en el patio de maniobras de la compañía. No obstante, los transportistas reclamaron que los ataques ocurren durante los recorridos, cuando las unidades circulan sin resguardo policial.

Los trabajadores advirtieron que la presencia de efectivos en las instalaciones de la empresa no garantiza su seguridad en las calles, donde conductores y pasajeros permanecen expuestos a nuevos ataques.

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