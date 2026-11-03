Madre de policía acribillado en Pataz: “Mi hijo iba a pedir su cambio porque había muchos ataques” La mujer también denunció que los agentes no cuentan con armamento adecuado para hacer frente a los constantes ataques. La Policía de Criminalística viajó a Pataz para iniciar las investigaciones del caso y se anunció la captura de tres presuntos sospechosos.

Policía asesinado en Pataz tenía 24 años y era natural de Trujillo | Foto: Sergio Verde / La República

Policía asesinado en Pataz tenía 24 años y era natural de Trujillo | Foto: Sergio Verde / La República Foto: Sergio Verde / La República

En el distrito de El Porvenir, en Trujillo, la familia Castillo Rodríguez se encuentra consternada luego de que el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Castillo Rodríguez (24), fuera acribillado por presuntos mineros ilegales en la madrugada del martes 3 de noviembre, en el sector La Porfiria, en Pataz.

La República conversó con Jeny Rodríguez Rebaza, madre del policía, quien recordó a su hijo como un joven alegre y comprometido con su vocación policial. Además, reveló que 15 días antes de su muerte él le comentó que tenía previsto solicitar su cambio a Trujillo debido a los constantes ataques registrados en la zona minera.

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"Mi hijo, hace 15 días, me comentó que iba a pedir su cambio porque ya no quería estar en la sierra, ya que había muchos atentados", lamentó tristemente la progenitora del agente fallecido.

Denuncian que agentes no contaban con armamento adecuado

Por otro lado, Rodríguez Rebaza denunció que su hijo le informó que no contaban con el armamento adecuado para hacer frente a los ataques. Muchas veces se les enviaba con simples armas de fuego a pesar de la peligrosidad a la que se enfrentaban, mientras que los delincuentes que operan en Pataz disponían de armas de largo alcance, como fusiles.

"Muchas veces ellos asistían a los atentados armados solo con una o dos escopetas, mientras que los atacantes contaban con sus AKM", indicó.

Policía investiga el crimen de efectivo

El suboficial de tercera de la PNP, José Antonio Rodríguez Castillo, de 24 años, fue acribillado la madrugada del martes 3 de noviembre en Pataz. El agente, natural de El Porvenir (Trujillo), recibió un disparo en la cabeza cuando participaba en labores de patrullaje preventivo en una operación minera.

Luego de conocerse el crimen, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Erick Ángeles, mencionó que un grupo del área de Investigación Criminal de Trujillo viajó a la localidad de Pataz para iniciar las investigaciones correspondientes.

Capturan a tres presuntos sospechosos

Tras una rápida intervención conjunta de la Comisaría de Chagual, DINOES, FEC, GRECO y DIVOPESP, las autoridades ingresaron a una bocamina de la zona y lograron capturar a tres presuntos integrantes de la organización criminal Los Malditos de JP: ​Gian Arnold Colque Lajo (27), ​Manuel Alexander Zerpa Oroporte (31) y ​Cristian Taype Boza (26).

Durante el registro, a los detenidos se les incautó 275 unidades de carmex con fulminante, 174 unidades de explosivos Emulnor 3000 (marca Famesa), 413 cartuchos de munición calibre 223 y un equipo celular, quedando intervenidos por los delitos de tenencia ilegal de munición y explosivos, homicidio por proyectil de arma de fuego y organización criminal, bajo la supervisión del fiscal provincial Dr. Enrique Valverde Cabrera.