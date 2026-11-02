Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán El ataque se produjo la noche del domingo 1 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda del alcalde electo. Por su parte, la Policía realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Un artefacto explosivo explotó en la fachada de la vivienda del electo alcalde de Villa El Salvador, Marcelino Huamán Cano, la noche del último domingo 1 de noviembre.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. Asimismo, en las imágenes se observa a un hombre encapuchado prendiendo un artefacto que, posteriormente, arrojó al patio del burgomaestre. Tras ello, se retiró del lugar corriendo.

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El atentado no dejó personas heridas ni fallecidas, pese a que Huamán Cano y su familia se encontraban en el patio de su casa cerca de la explosión; sin embargo, causó daños materiales en la cochera y el vehículo que se encontraba estacionado en la puerta del alcalde.

Electo alcalde de Villa El Salvador se pronuncia

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre no descartó que el ataque esté relacionado con la gestión saliente de VES. "Considero que estos actos de alguna manera constituyen o quieren intimidarnos, porque nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en la municipalidad de Villa El Salvador y seguramente tienen alguna intención, pero confiamos en Dios, que nos protege y rechazamos todo acto de violencia; no tengo enemigos en ningún lado, de algún lugar debe venir", expresó.

En esa misma línea, Huamán Cano aseguró que el Ministerio del Interior le asignó seguridad policial. No obstante, precisó que en la noche los efectivos del orden se retiran para descansar.

"Ellos están durante el día con nosotros, es 24/7, pero en la noche se van a descansar. Entonces han aprovechado para lanzar este explosivo", indicó.

"Si se hace un análisis del video, se ve el rostro de un sujeto; de alguna manera se tiene que identificar y capturarlo. (...) Ya se dieron las elecciones, ya las ganamos y el día martes 13 es la proclamación; eso no lo van a poder detener. Quizás quieren amedrentarnos para que no asumamos esta postura directa", agregó.