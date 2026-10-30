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Sociedad

Los blindaban en cajas de aluminio para burlar el GPS: hallan 231 celulares robados y captura a tres presuntos miembros de red criminal en búnker de El Agustino

La PNP investiga la posible red dedicada al acopio y comercialización de estos equipos. Se buscan identificar a los responsables de los robos y la posible salida de celulares al extranjero.

La Policía Nacional del Perú intervino un inmueble en El Agustino, donde encontraron 231 teléfonos celulares presuntamente robados. Tres personas, incluyendo una mujer embarazada, fueron detenidas.
La Policía Nacional del Perú intervino un inmueble en El Agustino, donde encontraron 231 teléfonos celulares presuntamente robados. Tres personas, incluyendo una mujer embarazada, fueron detenidas.Foto: difusión/Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un inmueble ubicado en la segunda cuadra del jirón Jorge Basadre, en el distrito de El Agustino, donde encontró 231 teléfonos celulares presuntamente robados. Durante el operativo, los agentes detuvieron a tres personas, dos hombres y una mujer embarazada, quienes serían investigadas por su posible participación en una red dedicada al acopio y comercialización de equipos sustraídos.

El hallazgo llamó la atención por la forma en que estaban almacenados los dispositivos: dentro de cajas de aluminio que habrían sido acondicionadas para bloquear las señales y evitar su ubicación mediante GPS. Según el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Hugo Meza Farfán, al menos 14 víctimas acudieron al inmueble y reconocieron sus teléfonos durante las diligencias.

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El Agustino: encuentran 231 celulares robados ocultos en cajas de aluminio para evitar el GPS

El operativo policial permitió descubrir un espacio donde se almacenaban cientos de equipos móviles cuya procedencia se encuentra bajo investigación. Los celulares estaban colocados en cajas de aluminio, un método que, según la explicación policial, habría servido para impedir que los dispositivos se conectaran a redes wifi y pudieran ser localizados mediante sistemas de geolocalización.

Durante la intervención, los agentes también encontraron una computadora de escritorio y una laptop. De acuerdo con el general Meza Farfán, estos equipos habrían sido utilizados para modificar la identidad digital de los teléfonos, procedimiento conocido como flasheo. Esta práctica permitiría alterar información de los dispositivos para dificultar su identificación y facilitar su posterior comercialización.

El jefe policial informó que 14 personas que denunciaron el robo de sus celulares llegaron hasta el inmueble y reconocieron sus equipos. Sin embargo, la Policía todavía debe realizar las verificaciones técnicas correspondientes para confirmar la propiedad y procedencia de cada uno de los dispositivos incautados.

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Catorce víctimas reconocieron sus teléfonos y tres personas quedaron detenidas

Los tres intervenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de El Agustino, donde continúan las diligencias. La Policía busca establecer qué funciones habría cumplido cada uno dentro de la presunta organización y determinar si participaron en el almacenamiento, modificación o distribución de los teléfonos sustraídos.

Según explicó el general Meza Farfán, las investigaciones buscan identificar los distintos niveles de esta actividad ilícita. La indagación comprende desde las personas que cometerían los robos, mediante asaltos a mano armada o arrebatos en la vía pública, hasta quienes recibirían los equipos para modificarlos, almacenarlos y comercializarlos. También se investiga la posible salida de estos dispositivos hacia otros países.

Por el momento, no se ha determinado el grado de participación de cada uno de los detenidos. La PNP exhortó a quienes hayan sido víctimas del robo de sus celulares a presentar la denuncia correspondiente, ya que estos registros pueden ayudar a reconocer los equipos recuperados y aportar información para identificar a otros posibles involucrados.

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