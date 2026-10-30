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Política

Fallece Richard Alarcón, arzobispo de Cusco a dos semanas de la visita del papa León XIV a la región

El Seminario Arquidiocesano San Antonio Abad confirmó la muerte del religioso a través de sus redes sociales y destacó su labor pastoral al frente de la Iglesia católica en Cusco.

Arzobispo de Cusco falleció a dos semanas de la visita papal a la región | Foto: Andina.
Arzobispo de Cusco falleció a dos semanas de la visita papal a la región | Foto: Andina.
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Richard Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco, falleció este viernes 30 de octubre, a 16 días de la visita del papa León XIV a la región. La noticia fue comunicada por el Seminario Arquidiocesano San Antonio Abad, que expresó sus condolencias y pidió oraciones por el descanso eterno del religioso.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, publicó la institución en su cuenta de Facebook. En el mensaje también agradeció por su vida, entregada generosamente al servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios”, se lee en su comunicado.

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