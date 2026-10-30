JNJ habilita a dos candidatos a jefe de la ONPE y fija la juramentación para el 29 de diciembre

JNJ habilita a dos candidatos a la jefatura de la ONPE y fija para el 29 de diciembre la juramentación del nuevo jefe

JNJ habilita a dos candidatos a la jefatura de la ONPE y fija para el 29 de diciembre la juramentación del nuevo jefe

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reordenó el calendario del concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien jurará el 29 de diciembre. El cambio se publicó en el Boletín Oficial de la Magistratura.

Uno de los dos finalistas es Carlos Loyola. Es ingeniero industrial, con maestría en Administración en ESAN y doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, y ocupó cargos de gestión en el Reniec.

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Ya fue el único candidato del concurso anterior, en el cual la JNJ lo sacó en junio por no declarar dos procesos civiles en trámite, lo reincorporó cuando él pidió reconsiderar la decisión y al final no reunió los cinco votos de siete que exigía el Pleno. Ese concurso quedó desierto.

El otro finalista es José Pérez Duharte. Es abogado por la Universidad de Lima y tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública. También postuló en el concurso anterior, pero no pasó la evaluación de conocimientos, ya que sacó 66 puntos y el mínimo era 70.

Pérez Duharte deberá presentar su documentación ante la JNJ para pasar a la evaluación curricular. Los resultados se publicarán el 12 de noviembre, junto con los formularios de calificación de cada postulante.

Quien no esté de acuerdo con su puntaje podrá pedir que se revise entre el 13 y el 17 de noviembre, y el 24 de noviembre la JNJ responderá esos pedidos y publicará quiénes pasan a la siguiente etapa.

Plan de trabajo, entrevistas y tachas

Los que sigan en carrera deberán entregar su Plan de Trabajo el 27 y el 30 de noviembre, por el portal web de la JNJ. El 2 de diciembre lo sustentarán frente al Pleno y ese mismo día se publicarán las notas y la lista final de aptos. Las entrevistas personales serán el 28 de diciembre.

Cualquier ciudadano podrá presentar tachas contra los habilitados del 13 al 24 de noviembre. Las denuncias se recibirán hasta el 21 de diciembre, una semana antes de las entrevistas.