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Jessica Newton lanza polémico mensaje tras anuncios de Luciana Fuster como nueva directora del Miss Grand Perú: “No confíes en todo lo que ves”

La empresaria Jessica Newton encendió las redes sociales con un fuerte mensaje que los usuarios interpretaron que eso era para Luciana Fuster, tras sus primeras palabras como nueva directora del Miss Grand Perú.  

Jessica Newton generó polémica por su última publicación en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
Jessica Newton generó polémica por su última publicación en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
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Jessica Newton vuelve a generar polémica tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, justo después de que Luciana Fuster diera sus primeras declaraciones como nueva directora del Miss Grand Perú y adelantara algunos de los cambios que implementará. Cabe recordar que este cargo le perteneció a Newton durante varios años.

A raíz de esta coincidencia, algunos usuarios interpretaron la publicación como una posible indirecta hacia la exnovia de Patricio Parodi. En la fotografía, la empresaria aparece en una playa haciendo el gesto de amor y paz. Sin embargo, lo que encendió las redes fue el mensaje que acompañó la imagen.

Publicación de Jessica Newton. Foto: Instagram.

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¿Qué polémico mensaje compartió Jessica Newton?

"No confíes en todo lo que ves, a veces la sal también parece azúcar", escribió Jessica Newton en su publicación. La frase llamó la atención de los usuarios, muchos de los cuales lo asociaron con las recientes declaraciones de Luciana Fuster tras asumir la dirección del Miss Grand Perú.

El mensaje no tardó en generar comentarios. Varios cibernautas interpretaron el mensaje como una indirecta hacia la modelo y le pidieron a la empresaria que dejara de lado esos presuntos ataques y permitiera que la nueva gestión siga su curso.

"Ay Jessiquita, deja de envidiar", "Se agradece que durante tu gestión hubo clasificaciones y dos coronas, pero tú optaste por el Miss Universe, así que deja que la actual gestión siga su curso", "Indirectas de niña de 15 años, pero Luciana será excelente directora", escribieron algunos usuarios.  

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Luciana Fuster anunció grandes cambios en el Miss Grand Perú

Luciana Fuster celebró su designación como la nueva directora del Miss Grand Perú durante una transmisión en vivo. Durante su mensaje, también anunció los grandes cambios que se vendrán y que Jessica Newton había implementado.

Uno de ellos es que organizará concursos y descartó recurrir a las designaciones directas, llamadas popularmente como elecciones a dedo. "Les pido calma, apoyo y respeto con las chicas porque finalmente van a competir para la misma finalidad, que es representar a Perú", expresó.  

 

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