Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

La mandataria aseguró en El Salvador que busca conocer las estrategias de Nayib Bukele, pese a que el propio presidente descartó que puedan replicarse en el Perú. Mientras tanto, Lima, el Callao y las regiones del norte concentran las cifras más altas de violencia, en un escenario que podría ser aún más grave debido al subregistro de casos advertido por los analistas.

Keiko Fujimori visitó El Salvador bajo el argumento de importar soluciones para el avance del crimen organizado | Composición: LR.
Keiko Fujimori visitó El Salvador bajo el argumento de importar soluciones para el avance del crimen organizado | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Mientras la crisis de seguridad continúa, Keiko Fujimori cierra octubre con una gira por El Salvador. La visita al país centroamericano, presentada como una oportunidad para conocer las estrategias implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele en materia de seguridad, ha terminado siendo desaprovechada: el mandatario salvadoreño señaló que la receta aplicada en su país no podría replicarse en uno como el Perú. Entretanto, las últimas cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) indican que, este último mes, los homicidios llegaron a 156 hasta el 28 de este mes. Los datos fueron recopilados por el analista Juan Carbajal.

En su tercer día en el extranjero y tras las declaraciones de su homólogo salvadoreño, Fujimori busca reencauzar el propósito de su visita. “Si hoy estoy acá, es porque lamentablemente, después de la paz, la criminalidad organizada transnacional nos atacó. Hoy los ciudadanos sienten miedo. (...) Me encuentro acá para poder estudiar las cosas positivas que ha hecho el presidente Nayib Bukele”, declaró durante una reunión con empresarios salvadoreños.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La mandataria apuesta también por otro de sus recursos narrativos: apelar al pasado. "Mi padre, en el año 90, se convirtió en presidente, y uno de sus legados más importantes fue devolver la paz a los peruanos", señaló Fujimori durante la misma reunión.

Puedes ver

Ruth Luque critica viaje de Fujimori a El Salvador: “La inseguridad no se combate con fotografías ni turismo presidencial”

lr.pe

La llegada de Fujimori al poder estuvo marcada por una promesa que destacó por encima de las demás: implementar una política de ‘mano dura’ para contrarrestar el avance de la delincuencia. Sin embargo, la realidad contrasta con ese compromiso. Los datos citados indican que, desde que Fuerza Popular asumió el Poder Ejecutivo, se han registrado 517 homicidios.

Octubre también estuvo marcado por los viajes de la mandataria. Desde inicios de mes, el Senado aprobó dos salidas de Fujimori al extranjero: una a El Salvador y otra a España. En contraparte, los datos del Sinadef ubican este mes como uno de los que registra mayor promedio diario de homicidios en lo que va de 2026, junto con marzo, que registró un promedio de 6,8 asesinatos al día, y junio, con 6,5. En octubre, el promedio llegó a 6,2 homicidios diarios.

"De persistir esta tendencia en los días restantes, y más aún con los registros pendientes de días pasados por actualizar, octubre podría bordear los 190 homicidios registrados", señaló en su cuenta de X (antes Twitter) el analista de datos Juan Carbajal.

Puedes ver

Bukele le dice a Fujimori que no se puede replicar el modelo salvadoreño en Perú: "Copiarlo idéntico no tendría sentido"

lr.pe

Lima y el norte en riesgo

Fujimori gobierna desde el entorno del epicentro de la tragedia. Lima y el Callao concentran el mayor número de asesinatos. Solo en octubre, la capital registró 57 homicidios, mientras que la provincia constitucional contabilizó 16. En lo que va de 2026, la violencia ha dejado 660 víctimas mortales en Lima y 159 en el Callao.

En el norte, la situación tampoco es mejor. La Libertad y Piura encabezan las cifras de homicidios en esta región del país, con 15 y 13 asesinatos, respectivamente, solo durante octubre.

Puedes ver

Discrepancias en Ahora Nación: Indira Huilca renuncia a la vocería alterna tras reunirse con López Chau

lr.pe

Los registros anuales tampoco ofrecen un panorama alentador. La Libertad incluso supera al Callao en número de homicidios, con 181 casos en lo que va de 2026. Por su parte, Piura alcanza los 125 asesinatos en el mismo periodo.

El norte del Perú fue uno de los principales bastiones de Fuerza Popular durante la segunda vuelta electoral. Solo en La Libertad, el fujimorismo obtuvo el 57,56% de los votos. Una de las explicaciones estaría en la ya mencionada promesa de seguridad: al tratarse de una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado, el discurso de represión contra los grupos delincuenciales caló entre el electorado norteño. Sin embargo, a casi 100 días de iniciado su Gobierno, Keiko Fujimori no ha logrado contrarrestar la violencia que afecta a esta región.

Un subregistro que podría dejar más víctimas sin contabilizar

Uno de los problemas advertidos por los analistas es que los registros del Sinadef presentan un desfase. Esto significa que las cifras difundidas en las actualizaciones cercanas al cierre de cada mes no necesariamente reflejan la totalidad de los homicidios ocurridos. Como resultado, las estadísticas oficiales podrían dejar fuera un número considerable de muertes violentas que no son clasificadas propiamente como homicidios. Juan Carbajal explicó a La República los alcances de esta problemática estadística.

"El subregistro es algo que se viene arrastrando desde la creación del Sinadef. Muchas muertes violentas ocasionadas por arma de fuego, arma blanca, agresiones físicas o más son certificadas —por alguna u otra razón— sin llegar a consignar si esta muerte violenta fue un homicidio o no. Las registran en la categoría de 'no se conoce'. Cuando uno revisa el histórico, los números que caen en esta tendencia son grandes. Sin ir tan lejos, en 2025 fueron 2.289 muertes registradas que se colocaron en ese apartado de 'no se conoce'. Los números siguen siendo altos", señaló el analista.

Puedes ver

Rossana Alayza sobre salida de Jorge Gavidia del Partido del Buen Gobierno: "El fujimorismo va a ser un buen lugar para él"

lr.pe

Carbajal también consideró necesario contar con un sistema integrado de estadísticas, pero advirtió que este debe partir de información transparente y confiable. El analista recordó que, en algunas ocasiones, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha presentado datos cuya precisión ha sido cuestionada.

"Sería ideal cruzar la información del Sinadef, la PNP y el Ministerio Público. (...) Por un lado, a mí no me genera mucha confianza la data de la PNP, pero esperemos que se logre unificar la información y que también se actualice diariamente. Uno, como ciudadano, debe estar informado con datos acordes a la realidad", sostuvo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

JNJ habilita a dos candidatos a jefe de la ONPE y fija la juramentación para el 29 de diciembre

En una isla de Filipinas combaten la subida del nivel del mar y las inundaciones usando la naturaleza y no el concreto

Política

JNJ habilita a dos candidatos a jefe de la ONPE y fija la juramentación para el 29 de diciembre

Keiko Fujimori asegura que Luis Galarreta continuará en el cargo de primer ministro: "Mi confianza es absoluta"

Ni diputados ni senadores se sienten seguros: desde Arequipa parlamentarios admiten temor por la inseguridad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNJ habilita a dos candidatos a jefe de la ONPE y fija la juramentación para el 29 de diciembre

Keiko Fujimori asegura que Luis Galarreta continuará en el cargo de primer ministro: "Mi confianza es absoluta"

Ni diputados ni senadores se sienten seguros: desde Arequipa parlamentarios admiten temor por la inseguridad