Lanzan explosivo contra pollería en Trujillo: delincuentes exigen S/50.000 para frenar ataques El hecho dejó daños en la puerta del estacionamiento. En los últimos días, tres ataques con explosivos ocurrieron en varios distritos de la ciudad. En lo que va del año, la Policía recibió 2.686 denuncias por extorsión.

Más de 2.600 denuncias por extorsión se registran en La Libertad, según el general PNP Erick Ángeles Puente.

Más de 2.600 denuncias por extorsión se registran en La Libertad, según el general PNP Erick Ángeles Puente. Composición LR / Sergio Verde

Nadie frena los ataques con explosivos en Trujillo (La Libertad). La noche del jueves 29 de octubre delincuentes lanzaron un artefacto explosivo contra una pollería ubicada en el distrito de Alto Trujillo.

El ataque ocurrió pasadas las 7 de la noche cuando el local estaba cerrado. La explosión dejó daños en la puerta y las rejas del estacionamiento. El estruendo alarmó a los vecinos y transeúntes de la zona, quienes avisaron a la Policía, que se trasladó al lugar de los hechos.

Video destacado ¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Dueña del negocio denuncia que le exigen S/50.000

Tras lo ocurrido, integrantes de la PNP del área de criminalística llegaron al lugar del atentado para realizar las diligencias correspondientes y dar con el paradero de los responsables del delito.

Por su parte, la propietaria del local afectado, quien es una mujer embarazada, denunció que los extorsionadores le exigen S/50.000 para frenar los ataques.

Ataques con explosivos van en aumento

Cabe indicar que en los últimos días se han producido tres ataques con explosivos en los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y ahora, en Alto Trujillo, respectivamente.

Finalmente, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Erick Ángeles Puente, reveló que, en lo que va del año, han recibido alrededor de 2.686 denuncias por extorsión.