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Sociedad

Pagó una corona de flores para el Día de los Muertos con un billete falso y terminó delatando a toda su banda criminal en Arequipa

Los sospechosos, que pertenecerían a la banda ‘Los Lavanderos del Colca’, fueron hallados en un automóvil. Las investigaciones buscan determinar si hubo más intentos de estafa con billetes falsos.

El operativo policial se activó cuando una comerciante detectó un billete falso de S/100 tras recibirlo como pago por una corona de flores valorada en S/25.
El operativo policial se activó cuando una comerciante detectó un billete falso de S/100 tras recibirlo como pago por una corona de flores valorada en S/25.Foto: difusión/Composición LR
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A pocos días de la celebración del Día de los Muertos, cuatro personas fueron intervenidas por la Policía en la feria de Chivay, provincia de Caylloma, Arequipa. Los sospechosos habrían intentado introducir billetes falsificados en los comercios de la zona, aprovechando el movimiento de compradores por la venta de coronas y arreglos florales para la festividad del 1 de noviembre.

El caso se inició cuando una comerciante recibió un billete de S/100 como pago por una corona valorizada en S/25. Aunque la compradora se retiró con el producto, la vendedora sospechó del dinero, comprobó que sería falso y alertó a otras comerciantes. La intervención policial permitió ubicar a la presunta autora del pago junto a otras tres personas.

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Comerciante de Chivay recibió un billete falso de S/100 por una corona de flores

La transacción ocurrió en la feria de Chivay, donde una mujer adquirió una corona para el Día de los Muertos. El arreglo floral tenía un precio de S/25, pero la compradora entregó un billete de S/100 para cancelar el monto. Después de que la mujer se marchara, la vendedora revisó el dinero y advirtió características que le hicieron sospechar de su autenticidad.

Tras confirmar que el billete sería falso, la comerciante solicitó ayuda a otras vendedoras de la feria. La alerta permitió iniciar la búsqueda de la presunta responsable y comunicar lo sucedido a la Policía. La comisaría de Chivay organizó un operativo para ubicar a los involucrados.

La intervención se realizó frente a una agencia de Caja Arequipa. En ese lugar, los agentes encontraron a los sospechosos dentro de un automóvil Kia de color gris, con placa BMW-221, que quedó bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.

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Policía detuvo a cuatro sospechosos que integrarían la banda ‘Los Lavanderos del Colca’

En el vehículo se encontraban cuatro personas: M. H. H. T., de 25 años, señalada como la presunta autora de la compra; M. M. L. A., de 36; R. H. L. A., de 45; y A. B. C. H., de 24, quien habría conducido la unidad. Los cuatro fueron trasladados a la comisaría y quedaron detenidos por su presunta participación en el delito de falsificación de dinero.

De acuerdo con la información policial, los intervenidos pertenecerían a la presunta organización criminal denominada ‘Los Lavanderos del Colca’. El caso quedó a cargo de la sección de investigaciones, que deberá determinar las circunstancias de los hechos y la posible participación de cada detenido.

La Policía tampoco descarta que otros comerciantes hayan sido afectados mediante una modalidad similar durante los días previos a la festividad. Por ello, las investigaciones buscan establecer si hubo más transacciones con dinero falsificado en la feria de Chivay y en otros establecimientos de la zona.

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