Extraditan desde Argentina a Luis André Flores Julca por el feminicidio de joven cosmiatra en Surquillo

La extradición se logró tras su captura en Santa Fe, Argentina, gracias a la colaboración entre la Policía Nacional del Perú y autoridades argentinas.

La extradición se logró tras su captura en Santa Fe, Argentina, gracias a la colaboración entre la Policía Nacional del Perú y autoridades argentinas. Foto: América TV

Luis André Flores Julca fue extraditado desde Argentina al Perú para afrontar un proceso judicial por el presunto feminicidio de su expareja, Y. Y. S. U., una joven cosmiatra que falleció tras un ataque ocurrido en abril de 2026, en una vivienda del distrito limeño de Surquillo. A su llegada, el investigado quedó a disposición de las autoridades peruanas para continuar con las diligencias correspondientes.

El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra Flores Julca por el presunto delito de feminicidio agravado. La medida busca garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones relacionadas con la muerte de la joven, quien permaneció hospitalizada durante 23 días antes de fallecer el 4 de mayo.

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Luis André Flores Julca fue capturado en Argentina y extraditado al Perú por presunto feminicidio

La extradición de Luis André Flores Julca se concretó después de que fuera ubicado y capturado en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Su localización fue posible mediante las coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades argentinas, que intervinieron para concretar su detención y posterior entrega al sistema de justicia peruano.

El investigado llegó al país bajo custodia de agentes de la Policía argentina y de Interpol Lima. Tras su traslado, quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le atribuyen. Antes de su captura, Flores Julca había salido del Perú, por lo que se realizaron las gestiones necesarias para obtener su entrega y permitir que el proceso penal continuara en territorio nacional.

La aprobación de los trámites de extradición permitió concretar su retorno al Perú, donde deberá afrontar las diligencias judiciales vinculadas con la muerte de su expareja. Su situación legal será evaluada en el marco de la investigación por presunto feminicidio agravado.

Dictan 12 meses de prisión preventiva contra investigado por feminicidio en Surquillo

De acuerdo con la investigación, el ataque contra Y. Y. S. U. ocurrió el 11 de abril de 2026, en una vivienda de Surquillo. Las pesquisas señalan que Flores Julca habría agredido a la joven con un objeto punzocortante y posteriormente habría provocado un incendio dentro del inmueble.

Como consecuencia de los hechos, la cosmiatra sufrió múltiples heridas y quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada durante 23 días. Pese a la atención recibida, falleció el 4 de mayo de 2026, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

Por estos hechos, el Poder Judicial impuso 12 meses de prisión preventiva contra el investigado, quien afrontará el proceso por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado. La medida cautelar busca asegurar que permanezca a disposición de la justicia mientras se desarrollan las diligencias y se esclarecen las circunstancias de la muerte de Sigueñas Urbano.