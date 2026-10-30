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Política

Delincuencia organizada, extorsión y sicariato, están poniendo en jaque a la sociedad

Así lo alertó el sociólogo, investigador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Duárez Mendoza. Mientras tanto, la PNP, Migraciones y Sucamec realizan megaoperativo de control migratorio en más de 220 hoteles de 17 regiones del país.

Extorsión y sicariato ponen en jaque a la sociedad.
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El sociólogo, investigador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Duárez Mendoza, alertó que la inseguridad ciudadana y la violencia social en nuestro país, caracterizada por altos niveles de delincuencia organizada, extorsión y sicariato, están poniendo en jaque a la sociedad, sobre todo en Lima y Callao, sin que se perciba visos de solución por parte de las autoridades.

Frente a la ola delincuencial que azota al país y tras abogar por la comprensión y solidaridad de la población hacia las demandas actuales de los transportistas, el experto recomendó trabajar en una agenda de necesarias reformas en instituciones como la Policía, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.

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"La Policía debe dar una respuesta mucho más efectiva a las preocupaciones de la ciudadanía. Para eso se necesita tener un brazo de inteligencia más afiatado y desarrollado que el actual. Además, se deben mejorar los mecanismos de lucha anticorrupción al interior de la institución policial", planteó.

También recomendó hacer una evaluación de las últimas leyes que el Congreso de la República ha aprobado sobre el tema y que han generado, según refirió, "una serie de zonas grises para enfrentar a las economías ilegales". Aclaró que esa labor debe trabajarse y enfrentarse desde el espacio del Legislativo.

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Finalmente, el catedrático sanmarquino hizo un llamado a superar lo que consideró un permanente enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Fiscalía. "Los fiscales vienen siendo cuestionados y si bien hay que trabajar en mejorar la labor de la fiscalía, es necesario avanzar en un trabajo articulado, si no es muy difícil combatir a las economías delictivas", concluyó.

CONTROL MIGRATORIO EN 222 HOTELES

Mientras tanto, las autoridades ejecutan masivos operativos de búsqueda y captura de delincuentes en todo el país, bajo la coordinación del denominado Comando Unificado, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El último miércoles se desplegó una movilización simultánea en 222 hoteles de 17 regiones del país, con el objetivo de verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre el registro de huéspedes.

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Las intervenciones estuvieron a cargo de equipos de las 17 jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Durante las acciones, los inspectores de Migraciones verificaron la identidad y documentación de los ciudadanos extranjeros alojados, así como su situación migratoria en el país. También se supervisó que los establecimientos cumplieran con la obligación de registrar a sus huéspedes, a fin de detectar posibles irregularidades y fortalecer el control migratorio.

Al respecto, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló: "Seguimos trabajando en costa, sierra y selva, por la seguridad nacional y el orden interno. Hoy estamos en los establecimientos de hospedaje de 17 regiones, haciendo cumplir la normativa migratoria".

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, resaltó la articulación entre todas entidades que conforman el sector Interior para fortalecer las acciones de control e intervenir a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente al país.

"Continuaremos realizando estos operativos de manera permanente", remarcó el general. Asimismo, indicó que, en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana, las intervenciones se intensifican para reforzar las labores de control y alcanzar mayores resultados.

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A su turno, el superintendente nacional de Sucamec, Eswin Manay, destacó que la entidad contribuye a la lucha frontal contra el crimen organizado mediante acciones destinadas a retirar de circulación municiones, armas y explosivos en posesión de personas no autorizadas y de empresas de seguridad privada que incumplen la normativa vigente.

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Jorge Duárez advierte que "las bandas delincuenciales han logrado controlar sectores sensibles de la economía, como la construcción y el transporte, y, a partir de ahí, tejer una serie de redes de control territorial sobre la base de la extorsión; pero hay que entender a su vez que esas acciones delictivas tienen muchas ramas, de ahí su complejidad", advierte el especialista.

Duárez Mendoza considera, además, que las acciones fallidas y desarticuladas entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado en la lucha contra la delincuencia han suscitado la desconfianza y el descrédito ciudadano en sus instituciones, como la Policía Nacional del Perú (PNP).

El profesor Duárez cuestionó, además, el rol del Congreso de la República en ese aspecto pues dijo que ha venido "aprobando leyes que en vez de castigar o enfrentar el avance de la inseguridad han generado, paradójicamente, situaciones que la han acentuado".

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