Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Dictan 14 meses de prisión preventiva para policías que habrían solicitado S/4.000 para evitar detención en SMP

Los agentes, identificados como Randy S., David C. y Anggelo D., son investigados por los delitos de concusión y robo agravado tras una intervención irregular el 16 de octubre de 2026.

Prisión preventiva para policías por solicitar dinero para evitar detención
Prisión preventiva para policías por solicitar dinero para evitar detenciónComposición LR / Fiscalía
Por
google iconLa República en Google

El Poder Judicial dictó 14 meses de prisión preventiva para tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados por solicitar S/4.000 para no ejecutar una detención en el distrito de San Martín de Porres. Los procesados también se habrían apoderado de S/6.000 durante la intervención, según el Ministerio Público.

La medida restrictiva recae sobre los agentes Randy S., David C. y Anggelo D., por la presunta comisión de los delitos de concusión en agravio del Estado, y robo agravado, en perjuicio de un ciudadano, informó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Norte.

Video destacado

¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

No pudieron salvarla: muere ballena juvenil varada cerca de la Reserva Nacional Lagunas de Mejía en Islay

Policías habrían solicitado dinero para evitar detención

Según la investigación fiscal, el 16 de octubre de 2026, parte de los investigados y agentes policiales en proceso de identificación intervinieron, vestidos de civil y presuntamente de manera irregular, una vivienda en la avenida Antúnez de Mayolo.

En el lugar, los efectivos intervinieron a una ciudadana y su padre, sindicándoles como cómplices del sujeto que buscaban. En esas circunstancias, Randy S. se comunicó por teléfono con la pareja de la intervenida y negoció la entrega de S/4.000 para el día siguiente a cambio de no detener a los intervenidos.

Desaparición de S/6.000 en la escena de intervención

Tras el acuerdo —siguiendo con la versión fiscal—, la ciudadana presuntamente agraviada retornó a su domicilio, donde se percató de la desaparición de S/6.000, hecho que habría ocurrido durante la intervención de los efectivos policiales.

Ante ello, la pareja de la mujer denunció el hecho ante la Policía Anticorrupción, cuyos agentes realizaron acciones propias de su función previo a la entrega del dinero acordado. El monto fue recogido por los investigados, quienes fueron detenidos en flagrancia cuando se desplazaban a bordo de dos automóviles por la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.

Prisión preventiva para agentes policiales

Durante la audiencia de prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público sustentaron como elementos de convicción el acta de intervención, la declaración de los agraviados y otros testigos, así como la visualización de los registros de las cámaras de seguridad y de los celulares de sus coimputados, en los que se aprecian los grupos mediante los que mantenían comunicación.

El equipo fiscal también expuso la búsqueda de fuente abierta (Yape, Renteseg y Google Maps), que fueron fundamentales en la identificación de coordenadas y titularidad del número celular de donde realizaban las solicitudes; la perennización y aplicación de reactivo a los billetes que serían entregados por el denunciante; el acta de verificación de reactivo luminol, entre otros elementos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 14 meses de prisión preventiva para policías que habrían solicitado S/4.000 para evitar detención en SMP

Ana Paula Consorte impacta al decirle a Hernán Barcos que su esposa le manda besos a Paolo Guerrero: “¿Es su forma de celebrar tu gol?”

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 29 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Los chats con los que Magaly Medina acusa a Jefferson Farfán: “El marcaje que te hicimos ha sido de la PTM”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori elogia el modelo Bukele y afirma que Perú “debilitó y persiguió” a las FF. AA. y la PNP

Harvey Colchado asegura que no asumirá la vocería de Ahora Nación: "Ya soy segundo vicepresidente"

JEE proclama primer regidor de Independencia al actual alcalde Reynaga y no se pronuncia sobre su reelección encubierta