No pudieron salvarla: muere ballena juvenil varada cerca de la Reserva Nacional Lagunas de Mejía en Islay A pesar de los esfuerzos realizados para ayudar al animal, el jueves 29 de octubre se confirmó su deceso. Expertos continúan en la zona para determinar qué provocó su llegada a la costa.

El cetáceo, identificado como ballena de aleta, estuvo fuera del agua por varias horas, lo que complicó su estado de salud.

El cetáceo, identificado como ballena de aleta, estuvo fuera del agua por varias horas, lo que complicó su estado de salud. Foto: Andina

Una ballena juvenil que quedó varada cerca de la Reserva Nacional Lagunas de Mejía, en la provincia de Islay, región Arequipa, murió durante la mañana del jueves 29 de octubre, pese a los esfuerzos de pobladores y pescadores que intentaron devolverla al mar desde la tarde del miércoles 28. El cetáceo permaneció varias horas fuera del agua, condición que habría complicado su estado de salud.

El personal del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) llegó a la zona para monitorear el caso y realizar estudios que permitan determinar las posibles causas del varamiento. Según la información difundida, el ejemplar sería una ballena de aleta (Balaenoptera physalus), aunque se esperaba la evaluación de los especialistas para confirmar su fallecimiento.

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Ballena juvenil quedó varada en Islay: así intentaron devolverla al mar

Desde la tarde del miércoles 28 de octubre, pobladores y pescadores de la zona realizaron esfuerzos para que la ballena regresara al mar. Sin embargo, el animal permaneció fuera del agua durante varias horas y su condición generó preocupación entre quienes participaron en las acciones para asistirla.

Katy Alejandro Pérez, jefa de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia, explicó que las intervenciones se realizaron de acuerdo con los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. También señaló que empujar al cetáceo para devolverlo al agua podía agravar las lesiones que habría sufrido por el tiempo que permaneció varado.

Imarpe investigará las causas del varamiento de la ballena en Arequipa

Durante las primeras horas del jueves 29 de octubre se constató que la ballena ya no presentaba signos vitales. No obstante, se esperaba el informe de los especialistas del Imarpe para confirmar oficialmente el deceso y avanzar con la evaluación del caso.

El personal de la institución permaneció en la zona para efectuar el monitoreo correspondiente y desarrollar estudios que permitan establecer qué pudo ocasionar que el cetáceo llegara hasta la costa y quedara varado cerca de la Reserva Nacional Lagunas de Mejía.