PNP desarticula a 'Los Temerarios de Pocitos': exigían cupos a mototaxistas cerca del mercado Zarumilla La intervención permitió detener a cuatro presuntos integrantes de la banda en menos de seis minutos, tras la denuncia de un conductor que alertó sobre las amenazas y el cobro extorsivo en San Martín de Porres.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Temerarios de Pocitos, investigada por exigir cupos a mototaxistas en los alrededores del mercado Zarumilla, en San Martín de Porres. La intervención se ejecutó el viernes 23 de octubre, luego de que una víctima denunciara que varios sujetos le exigieron dinero para permitirle circular con su vehículo por las vías de acceso al centro de abastos.

La denuncia, presentada con reserva de identidad, alertó sobre las amenazas contra los conductores y el cobro extorsivo en las calles Pocitos, Mártir Olaya y la avenida Juan XXIII. Según el denunciante, los sujetos amenazaron con romper el parabrisas de su mototaxi si no pagaba el cupo exigido.

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PNP incautó dinero y celulares a los cuatro intervenidos

Cuatro presuntos integrantes fueron detenidos en seis minutos

Tras recibir la denuncia y ampliar la declaración del agraviado, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, en coordinación con equipos de investigación e inteligencia policial, identificaron a los presuntos involucrados y desplegaron acciones de búsqueda y seguimiento en la zona.

La intervención se realizó en una secuencia de 6 minutos. A las 5.52 a. m., los agentes detuvieron a William Abigail Suárez (51), alias 'Coco', en el cruce de los jirones Mártir Olaya y Pocitos. A las 5.55 a. m., intervinieron a Jaime Martínez Quispe (52), alias 'Sami'; un minuto después, a Eder Torres Medina (42), alias 'Bolo'; y, a las 5.58 a. m., a Yván Mayta Masgo (48), alias 'G.'.

Durante las labores de inteligencia y seguimiento, los policías observaron a los intervenidos cuando recibían dinero de distintos conductores. En uno de los casos, además, habrían obstaculizado el tránsito vehicular con postes de madera. Estos hechos forman parte de los elementos que sustentan las diligencias por la presunta comisión del delito de extorsión.

Policía incautó dinero, celulares y apuntes

Durante los registros personales, los agentes incautaron S/ 242 en efectivo, dos teléfonos celulares, una libreta con apuntes y dibujos, dos tarjetas de operadoras telefónicas sin chip y un recorte de papel con números telefónicos y un nombre, entre otras especies de interés para la investigación.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la sede del Depincri de San Martín de Porres, donde se realizaron las diligencias correspondientes. El caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las actuaciones de ley.