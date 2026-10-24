Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

PNP desarticula a 'Los Temerarios de Pocitos': exigían cupos a mototaxistas cerca del mercado Zarumilla

La intervención permitió detener a cuatro presuntos integrantes de la banda en menos de seis minutos, tras la denuncia de un conductor que alertó sobre las amenazas y el cobro extorsivo en San Martín de Porres.

Mototaxistas eran amenazados para circular cerca del mercado Zarumilla
Mototaxistas eran amenazados para circular cerca del mercado Zarumilla
Por
google iconLa República en Google

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Temerarios de Pocitos, investigada por exigir cupos a mototaxistas en los alrededores del mercado Zarumilla, en San Martín de Porres. La intervención se ejecutó el viernes 23 de octubre, luego de que una víctima denunciara que varios sujetos le exigieron dinero para permitirle circular con su vehículo por las vías de acceso al centro de abastos.

La denuncia, presentada con reserva de identidad, alertó sobre las amenazas contra los conductores y el cobro extorsivo en las calles Pocitos, Mártir Olaya y la avenida Juan XXIII. Según el denunciante, los sujetos amenazaron con romper el parabrisas de su mototaxi si no pagaba el cupo exigido.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PNP incautó dinero y celulares a los cuatro intervenidos

PNP incautó dinero y celulares a los cuatro intervenidos

Puedes ver

Falso pasajero lleva a mototaxista hasta una emboscada y sicario lo asesina en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Cuatro presuntos integrantes fueron detenidos en seis minutos

Tras recibir la denuncia y ampliar la declaración del agraviado, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, en coordinación con equipos de investigación e inteligencia policial, identificaron a los presuntos involucrados y desplegaron acciones de búsqueda y seguimiento en la zona.

La intervención se realizó en una secuencia de 6 minutos. A las 5.52 a. m., los agentes detuvieron a William Abigail Suárez (51), alias 'Coco', en el cruce de los jirones Mártir Olaya y Pocitos. A las 5.55 a. m., intervinieron a Jaime Martínez Quispe (52), alias 'Sami'; un minuto después, a Eder Torres Medina (42), alias 'Bolo'; y, a las 5.58 a. m., a Yván Mayta Masgo (48), alias 'G.'.

Durante las labores de inteligencia y seguimiento, los policías observaron a los intervenidos cuando recibían dinero de distintos conductores. En uno de los casos, además, habrían obstaculizado el tránsito vehicular con postes de madera. Estos hechos forman parte de los elementos que sustentan las diligencias por la presunta comisión del delito de extorsión.

Puedes ver

Balacera en playa Agua Dulce: repartidor por aplicativo muere y dos personas quedan heridas en Chorrillos

lr.pe

Policía incautó dinero, celulares y apuntes

Durante los registros personales, los agentes incautaron S/ 242 en efectivo, dos teléfonos celulares, una libreta con apuntes y dibujos, dos tarjetas de operadoras telefónicas sin chip y un recorte de papel con números telefónicos y un nombre, entre otras especies de interés para la investigación.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la sede del Depincri de San Martín de Porres, donde se realizaron las diligencias correspondientes. El caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las actuaciones de ley.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta máxima inmigrantes | DHS aprueba disparar un "rayo de calor" contra extranjeros: ¿En qué zona de EE.UU. comenzarán?

Leysi Suárez revela que Andrea San Martín saldrá a los medios tras ser liberada de la comisaría de Miraflores: “Muchos lo van a entender”

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa

Sociedad

50 escolares de un colegio de Carabayllo ingresaron a San Marcos y 5 lograron el primer puesto: así fue su preparación desde inicial

Falso pasajero lleva a mototaxista hasta una emboscada y sicario lo asesina en San Juan de Lurigancho

Distrito de Piura afectado por lluvias ejecutó solo el 31% del presupuesto para enfrentar El Niño

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa

Gavidia afirma que evalúa alejarse del partido de Buen Gobierno: "Percibo que estoy sancionado hace tiempo"

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión