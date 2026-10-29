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Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizan tenso enfrentamiento en los vestuarios tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima

El delantero de Sporting Cristal y el entrenador de Alianza Lima volvieron a protagonizar un fuerte cruce de palabras después de la victoria celeste en el estadio Alberto Gallardo.

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron tenso cruce tras finalizar el partido. Foto: Difusión/Captura
Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron tenso cruce tras finalizar el partido. Foto: Difusión/Captura
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La tensión se apoderó del final del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Luego de la victoria por 3-2 del cuadro celeste por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un nuevo enfrentamiento que continuó rumbo a los vestuarios del estadio Alberto Gallardo. El delantero y el entrenador blanquiazul ya habían intercambiado palabras durante el segundo tiempo del encuentro.

Sin embargo, el episodio no terminó con el final del partido. De acuerdo con la información difundida durante la transmisión de L1 Max, Pablo Guede habría esperado al 'Pirata' en la zona de camerinos para volver a encararlo, lo que generó nuevos momentos de tensión entre integrantes de ambas delegaciones.

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Durante el postpartido, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó detalles sobre lo ocurrido en el pasillo mientras caminaban camino a sus respectivos vestuarios. "Mucha gente, tanto de Alianza Lima como de Sporting Cristal, intentó separarlos. No pudimos ver los rostros de Pablo Guede ni de Hernán Barcos por la aglomeración, pero sí sabemos por información de primera mano que Guede lo estaba esperando", mencionó.

Por su parte, el periodista Percy Ramos señaló que, según los testimonios recogidos, Pablo Guede habría salido de su vestuario al ver llegar a Hernán Barcos para encontrarse con él. "Lo que nos cuentan es que Pablo Guede, al ver a Hernán Barcos, lo esperó y salió del vestuario para darle el encuentro. Si bien no se logra determinar con exactitud todo lo que se dijeron, lo cierto es que existió un intercambio de palabras que terminó desencadenando la discusión", indicó para L1 Max.

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