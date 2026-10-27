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Robó un paquete de cervezas, volvió al minimarket 30 minutos después y terminó enfrentado por la cajera en San Martín de Porres

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, muestra al sospechoso saliendo sin pagar y retornando posteriormente al local, donde la trabajadora lo confrontó para exigir el pago.

Comerciantes de la avenida José Granda denunciaron que los actos delictivos son frecuentes.
Comerciantes de la avenida José Granda denunciaron que los actos delictivos son frecuentes.
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Una cajera de un minimarket ubicado en la avenida José Granda, en la zona de Condevilla, en San Martín de Porres (SMP), enfrentó a un hombre que había hurtado un paquete de cervezas del establecimiento. La trabajadora reconoció al sujeto tras revisar las cámaras de seguridad y le exigió que pagara por los productos cuando este regresó al negocio, aproximadamente media hora después del primer incidente.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del local. Según las imágenes, el hombre ingresó al establecimiento, tomó un paquete de cervezas de los exhibidores y retiró una botella de gaseosa de una refrigeradora. Luego, caminó hacia la zona de cajas, como si fuera a pagar, pero dio la vuelta y salió sin cancelar la mercadería.

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Cajera confrontó al sujeto cuando regresó al minimarket

Aproximadamente media hora después, el hombre volvió a ingresar al establecimiento con las mismas bebidas. La trabajadora, que ya había revisado las grabaciones de seguridad, lo reconoció y lo confrontó para exigirle la devolución de los productos o el pago correspondiente.

Tras una discusión en el mostrador, el sujeto sacó un billete de su bolsillo y se lo entregó a la cajera antes de retirarse del establecimiento. El personal del negocio conservó los registros de videovigilancia para dejar constancia de lo ocurrido.

Comerciantes de la avenida José Granda denuncian robos recurrentes

El incidente se suma a otros casos reportados por comerciantes de la avenida José Granda, en Condevilla. Trabajadores de dos minimarkets y una óptica señalaron que enfrentan hurtos frecuentes en sus establecimientos y pidieron mayor presencia policial en la zona.

En otras imágenes de seguridad difundidas por los afectados, se observa a un segundo sujeto que habría sustraído una caja de panetones de un minimarket. Días después, el mismo individuo habría ingresado a una óptica cercana y hurtado un teléfono celular perteneciente a los trabajadores.

Los comerciantes difundieron los registros con el objetivo de alertar a otros negocios y solicitar la intervención de las autoridades ante los reiterados incidentes denunciados en este sector de San Martín de Porres.

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