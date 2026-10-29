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Ana Paula Consorte impacta al decirle a Hernán Barcos que su esposa le manda besos a Paolo Guerrero: “¿Es su forma de celebrar tu gol?”

Ana Paula Consorte acusó a Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, de haberle mandado besos a Paolo Guerrero durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.


Hernán Barcos se encuentra en el centro de una nueva controversia tras un mensaje de Ana Paula Consorte en Instagram. Foto: difusión/Liga 1
Hernán Barcos se encuentra en el centro de una nueva controversia tras un mensaje de Ana Paula Consorte en Instagram. Foto: difusión/Liga 1
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Con su gente y en su estadio, Sporting Cristal derrotó 3-2 a Alianza Lima y vuelve a ser líder del Torneo Clausura. Una de las grandes figuras del partido fue Hernán Barcos, quien sorprendió con su golazo. Sin embargo, el delantero argentino no ha dejado de ser noticia en las últimas horas. Además de protagonizar un fuerte cruce de palabras con el entrenador del equipo victoriano, ahora se ha visto envuelto en una nueva polémica.

Después de la victoria celeste en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, sorprendió a más de uno con su mensaje de Instagram, donde le dedica un comentario picante al delantero de Sporting Cristal.

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Ana Paula Consorte expone a esposa de Barcos

Este jueves 29 de octubre, la brasileña Ana Paula Consorte, quien espera al nuevo bebé de Paolo Guerrero, se dirigió a Hernán Barcos para preguntarle por un supuesto gesto amoroso de Giuli Cunha, esposa del futbolista argentino, hacia Paolo Guerrero durante el reciente partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

La pareja de Paolo Guerrero cuestiona a Giuli Cunha, esposa de Barcos, por un gesto amoroso hacia su pareja durante el partido.

La pareja de Paolo Guerrero cuestiona a Giuli Cunha, esposa de Barcos, por un gesto amoroso hacia su pareja durante el partido. Foto: Instagram

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor: pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió Consorte en una storie de Instagram.

Eso no fue todo. Ana Paula Consorte, quien reveló cómo reaccionó Paolo Guerrero a su nuevo embarazo, cuestionó públicamente a Giuli Cunha por enviarle besos al 'Depredador' desde las tribunas. “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, concluyó la nuera de Doña Peta.

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