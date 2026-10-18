Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Sociedad

Caso Jhon Leiva: Dictan 9 meses de prisión preventiva a investigado por homicidio de promotor de eventos folclóricos en SMP

La Fiscalía sostiene que Freider A. habría proporcionado la camioneta que transportó a los autores materiales del asesinato hasta el local Imperial de Pro, donde ocurrió el crimen el pasado 15 de marzo.

Prisión preventiva contra investigado por homicidio de promotor musical
Prisión preventiva contra investigado por homicidio de promotor musicalFoto: Ministerio Público
Por
google iconLa República en Google

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Freider A., investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio del productor de eventos folclóricos Jhon Leiva. El reconocido promotor musical fue asesinado la madrugada del 15 de marzo de 2026 en el distrito de San Martín de Porres.

Según el fiscal adjunto provincial Renán Zapata, quien está a cargo de la investigación, el procesado habría facilitado la camioneta que transportó a los presuntos homicidas hasta el local Imperial de Pro el día que se cometió el crimen. En el lugar, dichos sujetos habrían asesinado al agraviado para luego escapar en el vehículo facilitado por el imputado.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

lr.pe

Pruebas implicaron a investigado

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía identificó el arma que fue empleada en el asesinato de Jhon Leiva. El artefacto fue ubicado en poder de José A. tras ser abatido durante una balacera en San Borja. Las diligencias arrojaron indicios de que el occiso formaba parte de la banda 'Los Bellos de San Juan y Villa' y en su celular se halló información de que Freider. A. habría participado en el ataque armado.

Tras este hallazgo, el fiscal Renán Zapata dispuso diligencias complementarias y conoció que el imputado había sido denunciado por sustraer la camioneta empleada en el crimen de Leiva. El vehículo fue recuperado en la provincia de Trujillo y Freider A. fue intervenido el 4 de octubre durante un control de identidad en el distrito de La Victoria luego de que le dictaran detención preliminar por siete días.

Conmoción en el mundo artístico

Jhon Edwin Leiva Zorrilla fue asesinado a balazos el 15 de marzo en los exteriores del local Imperial de Pro, ubicado en la Panamericana Norte. La víctima participaba en un concierto de música folklórica, pero fue interceptada por sicarios cuando salió para ir a descansar a un auto estacionado en los exteriores del establecimiento. Fue llevado al Hospital de Collique, pero llegó sin vida.

Según fuentes policiales, el promotor venía siendo extorsionado desde 2023. El empresario había denunciado que bandas delincuenciales de Trujillo le cobraban cupos y le exigían pagos de hasta S/30.000. Ante el temor de que atenten contra él o sus seres queridos, pagó algunas cuotas. Su muerte generó conmoción en el ambiente artístico por haber llegado a trabajar junto a reconocidos artistas como la Muñequita Sally, Abencia Meza y Sósimo Sacramento.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vence 3-2 a Rebaza Acosta en un infartante debut en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

Cantante argentino Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, celebra triunfo de su imitador Nikólas Bujahico en la final de 'Yo soy': "Felicitaciones"

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

La costa peruana tendrá altas temperaturas hasta fines de octubre: hasta 38 ° C, según Senamhi

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto a Álvaro Vargas Llosa: "Su rol de comentarista político ya acabó, debería comportarse como un embajador"

Comisión de Ética recomienda suspender por 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui

Keiko Fujimori coordinó con Delcy Rodríguez la expulsión de venezolanos indocumentados