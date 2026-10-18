El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Freider A., investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio del productor de eventos folclóricos Jhon Leiva. El reconocido promotor musical fue asesinado la madrugada del 15 de marzo de 2026 en el distrito de San Martín de Porres.

Según el fiscal adjunto provincial Renán Zapata, quien está a cargo de la investigación, el procesado habría facilitado la camioneta que transportó a los presuntos homicidas hasta el local Imperial de Pro el día que se cometió el crimen. En el lugar, dichos sujetos habrían asesinado al agraviado para luego escapar en el vehículo facilitado por el imputado.

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Pruebas implicaron a investigado

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía identificó el arma que fue empleada en el asesinato de Jhon Leiva. El artefacto fue ubicado en poder de José A. tras ser abatido durante una balacera en San Borja. Las diligencias arrojaron indicios de que el occiso formaba parte de la banda 'Los Bellos de San Juan y Villa' y en su celular se halló información de que Freider. A. habría participado en el ataque armado.

Tras este hallazgo, el fiscal Renán Zapata dispuso diligencias complementarias y conoció que el imputado había sido denunciado por sustraer la camioneta empleada en el crimen de Leiva. El vehículo fue recuperado en la provincia de Trujillo y Freider A. fue intervenido el 4 de octubre durante un control de identidad en el distrito de La Victoria luego de que le dictaran detención preliminar por siete días.

Conmoción en el mundo artístico

Jhon Edwin Leiva Zorrilla fue asesinado a balazos el 15 de marzo en los exteriores del local Imperial de Pro, ubicado en la Panamericana Norte. La víctima participaba en un concierto de música folklórica, pero fue interceptada por sicarios cuando salió para ir a descansar a un auto estacionado en los exteriores del establecimiento. Fue llevado al Hospital de Collique, pero llegó sin vida.

Según fuentes policiales, el promotor venía siendo extorsionado desde 2023. El empresario había denunciado que bandas delincuenciales de Trujillo le cobraban cupos y le exigían pagos de hasta S/30.000. Ante el temor de que atenten contra él o sus seres queridos, pagó algunas cuotas. Su muerte generó conmoción en el ambiente artístico por haber llegado a trabajar junto a reconocidos artistas como la Muñequita Sally, Abencia Meza y Sósimo Sacramento.