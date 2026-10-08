El Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Penal de Lima Norte consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva para el efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jean A., investigado por robo agravado y homicidio calificado en grado de tentativa, en el distrito de San Martín de Porres.

Según las investigaciones, a cargo de la fiscal adjunta provincial Mónica Gisela Molina Martínez, el agente habría participado en el robo de un vehículo y la transferencia de más de S/25.000 de la cuenta de la víctima, a quien habría dejado inconsciente dentro de una vivienda en septiembre de 2026.

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Investigaciones del caso

De acuerdo con el Ministerio Público, el 8 de septiembre de 2026, la Policía fue alertada de un vehículo vinculado a un delito en Rosario del Norte. Al ubicarlo y acercarse a la zona, el investigado ingresó al predio donde se encontraba estacionada la unidad y se lanzó desde el cuarto piso tras verse acorralado por los agentes de la PNP.

Ante este incidente, los efectivos lo auxiliaron y, posteriormente, lo identificaron como un agente policial. Además, al registrar el inmueble donde ocurrieron los hechos, hallaron a una persona agraviada inconsciente, junto a armas blancas y otras especies incautadas. La información fue recopilada para las diligencias respectivas.

Robo de auto y transferencia

Según la fiscal Molina, las investigaciones determinaron que Jean A. habría robado el auto a la persona que fue hallada dentro de la vivienda, y que transfirió S/25.700 de la cuenta de la víctima, a quien dejó inconsciente para asegurar la impunidad de sus acciones.

Con el hallazgo, la representante del Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el efectivo, sustentando su petitorio con actas policiales, declaraciones del agraviado y policiales, examen toxicológico, certificado médico legal, pericias de criminalística y carta bancaria. El caso seguirá su curso en la vía legal mientras el efectivo cumple la decisión dispuesta por el Poder Judicial.