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Política

Harvey Colchado asegura que no asumirá la vocería de Ahora Nación: "Ya soy segundo vicepresidente"

El exjefe de la Diviac señaló que no podría asumir el puesto debido a que ya mantiene compromisos con cuatro comisiones de la Cámara de Diputados y se viene desempeñando en la Mesa Directiva de este espacio.

Harvey Colchado señaló que todavía no se puede adelantar quien asumirá la vocería de la bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR
Harvey Colchado señaló que todavía no se puede adelantar quien asumirá la vocería de la bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR
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Cambios en Ahora Nación. Tras conocerse que César Holguín dejaría la vocería de la bancada en la Cámara de Diputados, Harvey Colchado habló respecto al tema. El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) señaló que no asumiría la vocería del grupo parlamentario debido a que ya cuenta con varias responsabilidades para este periodo.

"No les puedo decir quién asumirá el nuevo cargo de vocero. Yo no podría serlo, estoy en cuatro comisiones y soy segundo vicepresidente. El tiempo es muy poco. Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que hacer que otros de la bancada asuman la vocería", indicó a Epicentro.

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Sobre la salida de Holguín, Colchado expresó su respeto hacia su compañero de bancada. Señaló que la decisión es la correcta para que el trabajo de vocería pueda ser llevado de la mejor manera.

"Para mí Holguín merece mi mayor respeto. Es muy capaz y lo respetamos mucho. Pero no coincide con la mayoría. Lo mejor para un vocero que no coincide con la mayoría es dar un paso al costado. Se le respeta", señaló.

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No obstante, fuentes de la propia agrupación señalaron a La República que la salida de Holguín de la vocería habría sido una decisión de la bancada que lo tomó por sorpresa. Según estas versiones, el legislador se encontraba desconcertado ante lo ocurrido.

José Marcelo, presidente de la Comisión de Economía y cercano a López Chau, sería uno de los principales candidatos para ocupar el puesto. Holguín no asistió a la reunión que sus colegas sostuvieron ayer con el ministro de Energía y Minas. Al igual que él, otros miembros de Ahora Nación como Indira Huilca, Ruth Luque y Jaime Delgado tampoco lo hicieron.

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