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Política

Keiko Fujimori elogia el modelo Bukele y afirma que Perú “debilitó y persiguió” a las FF. AA. y la PNP

Durante su visita a El Salvador, la lideresa de Fuerza Popular defendió la política de seguridad de Nayib Bukele y responsabilizó a gobiernos posteriores por el debilitamiento de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia. También comparó a las organizaciones criminales actuales con los grupos terroristas que operaron en Perú.

La lideresa de Fuerza Popular comparó la criminalidad actual con el terrorismo de las décadas de 1980 y 1990. Foto: Presidencia
La lideresa de Fuerza Popular comparó la criminalidad actual con el terrorismo de las décadas de 1980 y 1990. Foto: Presidencia
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Keiko Fujimori calificó como “exitoso” el modelo Bukele durante su visita a El Salvador. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que Perú necesita recuperar el orden y afirmó que, en las últimas décadas, el país debilitó sus instituciones y persiguió a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Sus declaraciones se centraron en la necesidad de aplicar una política de seguridad más firme frente al avance de la criminalidad.

"El proceso que ha seguido El Salvador para conseguir la paz y la tranquilidad con este modelo exitoso, el modelo Bukele", manifestó Fujimori al referirse a la estrategia del presidente salvadoreño. La dirigente no detalló qué medidas concretas de ese modelo considera que deberían aplicarse en Perú ni cómo se adaptarían a la realidad nacional.

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Para respaldar su postura, recordó la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante las décadas de 1980 y comienzos de 1990. Según afirmó, la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población organizada, a través de los comités de autodefensa y las rondas campesinas, permitió alcanzar la paz.

Sin embargo, Fujimori cuestionó el trato que recibieron las instituciones militares y policiales en los años posteriores. “Lamentablemente, décadas siguientes, el Perú nuevamente debilitó sus instituciones y lo que es peor, debilitó y persiguió a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional”, declaró. No precisó a qué gobiernos, medidas o decisiones se refería con esa acusación.

La excandidata presidencial también relacionó ese supuesto debilitamiento institucional con el avance de la criminalidad organizada internacional en Latinoamérica. A partir de ese diagnóstico, planteó que el país debe recuperar el orden, aunque reconoció que el escenario actual es distinto al de las décadas en las que operaban los grupos subversivos.

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Keiko Fujimori equipara a bandas criminales con grupos terroristas

En otro momento de su intervención, Fujimori comparó a las organizaciones criminales que operan actualmente en la región con los grupos terroristas que enfrentó Perú durante el conflicto armado interno. La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que estas bandas representan una amenaza que supera las fronteras nacionales y que requieren una respuesta firme del Estado.

“Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales. Que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, afirmó durante su visita a El Salvador.

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La declaración plantea una equivalencia entre dos fenómenos de distinta naturaleza. Mientras Sendero Luminoso y el MRTA fueron organizaciones subversivas responsables de graves actos de violencia durante el conflicto armado interno, las bandas criminales actuales están vinculadas a delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas. La calificación de estas últimas como grupos terroristas fue una postura expresada por Fujimori.

Pese a presentar el modelo salvadoreño como una experiencia exitosa, la dirigente no explicó qué mecanismos de la política de Bukele propone trasladar al Perú ni qué garantías deberían acompañar su aplicación. Su discurso se concentró en reivindicar el papel de las fuerzas del orden y cuestionar el tratamiento que recibieron las instituciones peruanas en gobiernos anteriores.

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