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Política

JEE proclama primer regidor de Independencia al actual alcalde Reynaga y no se pronuncia sobre su reelección encubierta

Somos Perú ganó el distrito con 25,7% de los votos válidos tras la renuncia de su candidata a la alcaldía, Felicita Rodríguez Peña. Ahora el JNE decidirá si entrega la credencial de alcalde a Reynaga y le extiende el mandato otros cuatro años.

JEE proclama primer regidor de Independencia al actual alcalde Reynaga y no se pronuncia sobre su reelección encubierta
JEE proclama primer regidor de Independencia al actual alcalde Reynaga y no se pronuncia sobre su reelección encubiertaFoto: composición LR
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte 2 proclamó como primer regidor de Independencia a Alfredo Reynaga Ramírez, quien es el actual alcalde del distrito. El jurado no se pronunció sobre si esa candidatura equivale a una reelección inmediata, que la Constitución prohíbe para los alcaldes.

Reynaga pasó a encabezar la lista de Somos Perú luego de que la candidata a la alcaldía, Felicita María Rodríguez Peña, renunciara justo en medio del proceso electoral.

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Esa agrupación política ganó con 31.858 votos (25,7% de los válidos), por delante de Renovación Popular, con 27.871 (22,5%), y Podemos Perú, con 23.427 (18,9%).

Por ser la lista que más votos tuvo, Somos Perú se quedó con ocho de las once regidurías. Renovación Popular obtuvo dos y Podemos Perú una.

Cuando se instale el concejo, este deberá pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la credencial de alcalde para el primer regidor, es decir, para Reynaga. Si es que Burneo, presidente del JNE, se la entrega, extendería su mandato por otros cuatro años.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió al Pleno del JNE fijar una posición expresa sobre 130 presuntos casos de reelección encubierta en las ERM 2026.

JNE tiene la última palabra.

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Qué pasará el 1 de enero en los municipios con reelección encubierta

Jorge Valdivia, asesor del gabinete del JNE, explicó a Ojo Público cómo se procederá. Los Jurados Electorales Especiales proclamarán primero a los primeros regidores. Como no habrá alcalde electo, aplicarán la Ley Orgánica de Municipalidades y pedirán al JNE las credenciales de quien asuma la alcaldía y de quien complete el número de regidores, mediante un expediente de convocatoria de candidato no proclamado.

"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo.

El primer regidor asume el viernes 1 de enero de 2027, feriado seguido de fin de semana, así que el pedido de credenciales recién se atenderá el lunes 4. Serán como mínimo cuatro días en los que el primer regidor ocupe la alcaldía, porque el artículo 24 de la ley municipal le encarga asumirla ante la ausencia del alcalde. Cuando ese primer regidor es el alcalde del periodo anterior, tendría un liderazgo temporal sin credencial oficial del JNE.

El politólogo Fernando Tuesta plantea que el JNE llamaría a quien sigue en la lista ganadora. En Lima sería Rafael López Aliaga como primer regidor; sin embargo, el especialista tuvo una opinión difernete.

"El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2", señaló.

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