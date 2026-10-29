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Sociedad

Papa León XIV en Cusco: Vaticano descarta helipuerto en Sacsayhuamán y confirma aforo de 85.000 fieles

La última inspección confirmó la ruta prevista para el domingo 15 de noviembre. Se habilitarán plazas Regocijo y San Francisco para quienes no accedan a los principales espacios, con pantallas gigantes para seguir las actividades papales.

La visita del papa León XIV a Cusco está en la fase final de preparación, con la comitiva del Vaticano revisando los detalles antes del evento del 15 de noviembre. Allí, el pontífice visitará Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.
La visita del papa León XIV a Cusco está en la fase final de preparación, con la comitiva del Vaticano revisando los detalles antes del evento del 15 de noviembre. Allí, el pontífice visitará Sacsayhuamán y la Plaza Mayor. | La RepúblicaLuis Álvarez
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La llegada del papa León XIV a Cusco entra en su etapa final de preparación. La comitiva del Vaticano realizó una última inspección en la ciudad imperial y ratificó la planificación prevista para el domingo 15 de noviembre, cuando el pontífice visitará el parque arqueológico de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

Durante el recorrido se verificaron los espacios donde se desarrollarán las actividades papales y se descartó la instalación de un helipuerto en Sacsayhuamán, debido a que no será necesario para el desplazamiento del Santo Padre.

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El monseñor Israel Condorhuamán informó que la delegación extranjera revisó los últimos detalles de la organización y no planteó cambios sustanciales a lo que ya estaba previsto.

“Prácticamente ya los últimos retoques para que esté todo listo para la visita del Papa”, señaló. Precisó que la ruta de ida y retorno anunciada anteriormente se mantiene sin modificaciones.

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Sacsayhuamán recibirá hasta 85.000 fieles

Uno de los principales puntos de concentración será la explanada de Sacsayhuamán, donde se calcula la presencia de entre 80.000 y 85.000 personas durante la actividad del pontífice. En la Plaza Mayor, en tanto, se estima un aforo de aproximadamente 35.000 fieles.

Para quienes no puedan acceder a estos dos espacios, se habilitarán las plazas Regocijo y San Francisco. Desde estos puntos también podrán seguir las actividades papales y, según lo informado por la organización, no será necesario contar con un código QR para ingresar.

La organización instalará además pantallas gigantes para ampliar la cobertura de las actividades. En la Plaza Mayor se colocarán dos, mientras que otras dos serán instaladas en la plaza Regocijo y dos más en la Plaza San Francisco.

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Vaticano no plantea cambios en la organización

El monseñor Condorhuamán señaló que la inspección no dejó observaciones que obliguen a modificar el esquema general de la visita. Las recomendaciones formuladas por la delegación fueron consideradas ajustes menores.

“Simplemente han venido a ratificar y dan algunas pequeñas sugerencias más que son muy domésticas, no afecta para nada a la organización principal que se había avanzado hasta ahora”, explicó.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el encuentro del papa León XIV con algunas de las imágenes religiosas más representativas de Cusco.

En la Plaza Mayor, el pontífice tiene previsto entregar un sudario al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha. Como parte de los últimos ajustes, se confirmó que la imagen estará acompañada por la Virgen Dolorosa durante la ceremonia.

Posteriormente, en Sacsayhuamán, León XIV entregará una rosa de oro a la Virgen de Belén. Para esta actividad, la imagen llegará con anticipación al complejo arqueológico.

El arribo del papa León XIV al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete está previsto para las 10.00 a. m. del domingo 15 de noviembre, como parte de su visita a Cusco incluida en su recorrido pastoral por el Perú.

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