Adulto mayor muere atropellado por tráiler frente al terminal pesquero en el Callao El accidente, ocurrido frente al terminal pesquero, ha resaltado la falta de control vehicular en la zona, donde los vecinos alertan sobre los peligros constantes del tránsito de camiones.

La víctima fue arrollada por un vehículo de carga pesada. | Composición LR

La víctima fue arrollada por un vehículo de carga pesada. | Composición LR Francisco Erazo

Un adulto mayor, cuya identidad aún no ha sido establecida, murió atropellado por un tráiler la mañana de este jueves 29 de octubre, en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Carlos Izaguirre, frente al terminal pesquero del Callao. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6.30 a. m., cuando la víctima intentaba cruzar la vía en dirección al centro de abastos.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el hombre fue arrollado por el vehículo de carga pesada en una zona donde, según los vecinos y transeúntes, el tránsito de camiones y tráileres representa un peligro constante debido a la falta de control vehicular.

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La escena generó preocupación entre las personas que transitaban por el sector. Incluso después del atropello, varios conductores continuaron circulando cerca del cuerpo de la víctima, sin tomar las precauciones necesarias para evitar que la situación se agravara.

Ante ello, un trabajador del puerto colocó postes de madera alrededor del cuerpo para delimitar la zona e impedir que los vehículos siguieran pasando por encima de la víctima.

Vecinos denuncian falta de control de tránsito

Tras el accidente, vecinos y transeúntes cuestionaron las condiciones de seguridad vial en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Carlos Izaguirre. Según sus testimonios, los semáforos del lugar suelen encontrarse malogrados, lo que dificulta el tránsito seguro de peatones y vehículos.

Asimismo, denunciaron que la presencia de efectivos de la Policía de Tránsito no es constante, pese a la circulación frecuente de vehículos de carga pesada por esta vía.

Los residentes y usuarios de la zona advierten que los atropellos se producen de manera recurrente y reclaman mayor fiscalización para prevenir nuevos accidentes, especialmente en un punto de alto tránsito vehicular y peatonal.

Hasta el momento, la identidad del adulto mayor no ha sido confirmada. Las circunstancias exactas del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.