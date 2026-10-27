Balean pollería El Corralito por segunda vez en menos de una semana en La Perla, Callao
Este nuevo atentado dejó múltiples impactos en la mampara de vidrio del negocio. La policía realiza las diligencias para esclarecer los hechos en el lugar del ataque.
En menos de una semana, la pollería El Corralito fue atacada a balazos por segunda vez. El nuevo atentado ocurrió durante la madrugada en el distrito de La Perla, en el Callao.
Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hasta en nueve oportunidades contra el establecimiento, ubicado en la cuadra 8 de la avenida La Marina.
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Ataque dejó daños materiales en El Corralito
De acuerdo con las imágenes difundidas, los proyectiles dejaron varios impactos en la mampara de vidrio del negocio. Ante el hecho, los agentes del Departamento Criminal de Bellavista realizaron las diligencias del caso en el lugar del ataque.
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Este nuevo atentado genera preocupación, debido a que el pasado 20 de octubre, otro local de la misma empresa también fue baleado. En aquella ocasión, sujetos se hicieron pasar por deliverys para ingresar al establecimiento y amedrentar a los trabajadores. Tras ello, abrieron fuego contra la fachada sin importar que dentro se encontraran comensales. Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.