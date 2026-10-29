Paro de docentes del Sutep este jueves 29 de octubre: por qué marchan hoy, qué piden al Minedu y qué pasará con las clases Las familias deben estar atentas a los comunicados de sus colegios respecto a la continuidad de clases, ya que el paro no implica una suspensión automática en todos los planteles.

El ministerio declaró improcedente la huelga, pero las clases dependerán de la asistencia de docentes y personal administrativo. Se prevén concentraciones en diversas ciudades, iniciando a las 10 a.m. en Lima.

El ministerio declaró improcedente la huelga, pero las clases dependerán de la asistencia de docentes y personal administrativo. Se prevén concentraciones en diversas ciudades, iniciando a las 10 a.m. en Lima. Foto: Andina/Composición LR

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ratificó el paro nacional de 24 horas para este jueves 29 de octubre de 2026. La protesta busca exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos laborales, más presupuesto para el sector Educación y la reglamentación de la ley que contempla elevar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados.

La paralización se realizará pese a que el Ministerio de Educación (Minedu) declaró improcedente la convocatoria y advirtió que descontará el sueldo a los docentes que no asistan a trabajar. La medida sindical ha generado dudas entre las familias sobre la continuidad de las clases en los colegios públicos, aunque no se ha anunciado una suspensión nacional de las actividades escolares.

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El Sutep exige el cumplimiento de acuerdos laborales y un mayor presupuesto para educación, incluyendo apoyo para infraestructura escolar y aumento de pensiones de docentes jubilados.

¿Por qué hay paro de docentes este 29 de octubre y qué reclama el Sutep?

El Sutep sostiene que el Estado mantiene compromisos pendientes con el magisterio. Por ello, convocó a una paralización de 24 horas para exigir el cumplimiento del convenio colectivo y la atención de beneficios laborales acordados, entre ellos los relacionados con la compensación por tiempo de servicios (CTS) y los incrementos remunerativos.

La dirigencia también cuestiona los recursos previstos para el sector educativo en el próximo año. Lucio Castro, secretario general del sindicato, señaló que el presupuesto debe responder a las necesidades de los colegios y de sus trabajadores. La plataforma de demandas incluye mejoras en la infraestructura escolar, alimentación para los estudiantes y acceso a herramientas tecnológicas.

¿Qué pide el Sutep sobre las pensiones de maestros jubilados y el presupuesto educativo?

Una de las principales exigencias es destinar el 6% del producto bruto interno (PBI) a Educación. El sindicato considera que este financiamiento permitiría atender necesidades de los centros educativos públicos y mejorar las condiciones en las que estudian los alumnos y trabajan los docentes.

El gremio también exige la reglamentación de la Ley 32581, que plantea elevar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados comprendidos en la Carrera Pública Magisterial hasta el monto de la primera escala magisterial, fijado en S/3.500,70. Aunque la norma fue promulgada en abril de 2026, su implementación continúa pendiente. Además, enfrenta una demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional.

¿Habrá clases este jueves 29 de octubre por el paro del Sutep?

La convocatoria sindical no implica que todos los colegios públicos del país deban suspender sus actividades. La continuidad de las clases dependerá de la participación de los docentes y del personal administrativo y de servicio de cada institución educativa.

El secretario general del Sutep en Lima advirtió que la ausencia de trabajadores administrativos y de servicio también podría afectar la apertura de los planteles. Hasta la información difundida el 28 de octubre, no se había anunciado una disposición nacional que ordenara suspender las clases presenciales en todos los colegios públicos.

¿Qué sanciones aplicará el Minedu a los docentes que acaten el paro?

El Minedu declaró improcedente la paralización mediante la Resolución de Secretaría General n.º 239-2026-MINEDU. La cartera argumentó que la convocatoria no cumple los requisitos establecidos en la normativa que regula las huelgas en la educación básica regular y advirtió que considerará la inasistencia una interrupción ilegal del servicio educativo.

Los directores deberán informar a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) qué trabajadores no acudieron a sus labores. Con esos reportes, se aplicarán descuentos por los días no trabajados y se evaluarán las posibles responsabilidades administrativas. El ministerio también pidió a los docentes cumplir sus funciones y a los padres enviar a sus hijos a los centros educativos.

¿El Sutep convocará una huelga indefinida tras el paro nacional?

El sindicato no descarta ampliar sus medidas de protesta si el Gobierno no atiende sus demandas. Hamer Villena, secretario regional del Sutep en Arequipa, señaló que una huelga indefinida podría plantearse antes de finalizar 2026 o durante el próximo año. Sin embargo, esta posibilidad no constituye una convocatoria confirmada.

Para la jornada del jueves, se anunciaron concentraciones en distintas ciudades. En Lima, los manifestantes se reunirán a las 10.00 a. m. en el local sindical del jirón Camaná 550; en Arequipa, la movilización está prevista para las 9.30 a. m. en la sede del gremio. La participación en estas actividades y la respuesta del Gobierno marcarán los siguientes pasos de la organización sindical.