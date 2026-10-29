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Sociedad

Accidente en Apurímac: camioneta cae a abismo de 300 metros y deja 6 muertos y 10 heridos de gravedad

El vehículo de transporte de pasajeros de la empresa Ecoturismo se despistó y volcó en el sector Huaccoto, cuando cubría la ruta Andahuaylas-Abancay. Entre las víctimas mortales hay dos personas que aún no han sido identificadas.

Tragedia en Red Vial Longitudinal de la Sierra Sur en Andahuaylas
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Seis personas fallecieron y otras diez resultaron heridas de gravedad tras el despiste y volcadura de una camioneta rural de transporte de pasajeros que cayó a un abismo de más de 300 metros en Apurímac. El accidente ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre, en el sector Huaccoto, cuando el vehículo de la empresa Ecoturismo se dirigía de Andahuaylas a Abancay.

La emergencia se registró a la altura del kilómetro 704 de la Red Vial Longitudinal de la Sierra Sur, en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas. La Región Policial de Apurímac confirmó el número de víctimas y señaló que los heridos recibieron atención de emergencia en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en la ciudad de Abancay.

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Identifican a las víctimas del accidente

La Policía identificó a cuatro de las seis personas fallecidas: Gerardo Wenseslao Macasana, Sergio Quispe Quispe, Julio Vargas Alcaraz y Linda Emy Flores López. Las otras dos víctimas, una mujer y un varón, aún no han sido identificadas.

Los diez heridos fueron identificados como Yanina Ayala Vargas (34), Alex Quispe Ludeña (30), Yon Flores Flores (29), Emilia Gaspar Aulla (61), Romel Medina Maucaylle (28), Socorro Loyza Lima (62), Alberto Soto Ludeña (36), Waldo Pérez Guevara (53), Víctor Iván Mamani (52) y un menor de un año.

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Policía investiga las causas del siniestro

Efectivos del Destacamento de Protección de Carreteras de la Policía Nacional en Abancay acudieron al lugar para atender la emergencia. Asimismo, personal de la Unidad de Emergencia de la PNP de Andahuaylas realizó las labores de recuperación de los cuerpos, mientras que agentes de la comisaría de Huancarama quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

El conductor de la camioneta, Juan Leguía Ortiz, de 44 años, fue trasladado al Policlínico de la Sanidad de la PNP en Abancay para continuar con las actuaciones de ley.

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