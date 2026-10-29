Diputado César Holguín renuncia a la vocería de Ahora Nación: "Diferencias son incompatibles con el cargo"

Holguín presentó su renuncia tras diferencias internas con su bancada respecto al pedido de facultades y censura del ministro Astudillo. Foto: Congreso

Holguín presentó su renuncia tras diferencias internas con su bancada respecto al pedido de facultades y censura del ministro Astudillo. Foto: Congreso

El diputado César Holguín renunció a la vocería de Ahora Nación por discrepancias con las decisiones de su bancada sobre el Poder Ejecutivo y el ministro del Interior. En una carta dirigida a Alfonso López Chau, presidente del grupo parlamentario, comunicó su salida irrevocable del cargo y sostuvo que sus diferencias eran incompatibles con las funciones de representación que debía cumplir.

Uno de los desacuerdos estuvo relacionado con el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo. Holguín afirmó que mantuvo una posición contraria a esa medida como representante electo por Cusco. En el documento, vinculó su postura con el sentir de su región.

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El segundo punto de discrepancia fue la censura del ministro del Interior. El diputado expresó su respaldo a esa medida, en contraste con la posición mayoritaria de Ahora Nación. Ambos desacuerdos fueron expuestos como razones políticas para dejar la vocería.

Tras comunicar su renuncia, el legislador planteó que Ahora Nación profundice el diálogo con las regiones y tome en cuenta sus perspectivas al definir sus decisiones. También agradeció la confianza recibida durante su gestión como vocero.