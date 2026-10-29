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Transportistas advierten paro indefinido tras ataques y cuestionan respuesta del Gobierno: ''Lo del helicóptero es un espectáculo''

Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano, advirtió que podrían irse al paro indefinido, ya que cinco empresas ya paralizaron sus operaciones tras los constantes atentados. El último fue la balacera contra un bus El Rápido, y es el cuarto caso registrado en la semana, alertan los gremios.

El transporte urbano enfrenta una grave crisis de inseguridad tras un ataque a un bus de El Rápido, el cuarto incidente en una semana. Gremios anuncian posible paro indefinido ante la escalada de violencia.
El transporte urbano enfrenta una grave crisis de inseguridad tras un ataque a un bus de El Rápido, el cuarto incidente en una semana. Gremios anuncian posible paro indefinido ante la escalada de violencia. | composición LR
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El transporte urbano vuelve a quedar en el centro de la crisis de inseguridad. Un bus de la empresa El Rápido fue atacado por presuntos extorsionadores, en lo que constituye el cuarto atentado contra el sector registrado desde el inicio de la semana. Ante esta escalada de violencia, Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano, advirtió que los gremios se encuentran “a punto del paro indefinido”.

Bretoneche sostuvo que los ataques se han vuelto cada vez más frecuentes y que las organizaciones criminales ya no tendrían reparos en actuar durante cualquier horario. Según señaló, además de las amenazas contra empresarios y conductores, las intimidaciones ahora alcanzan a sus familiares. “Ayer estuvimos con una gerente de transportes donde no solo ha recibido amenazas, sino también contra su hijo. Esto es gravísimo porque se está dejando escalar la situación”, declaró.

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El dirigente cuestionó los resultados de las acciones implementadas por el Gobierno para enfrentar las extorsiones que afectan al transporte. A su juicio, las medidas desplegadas hasta el momento no permiten desarticular a las organizaciones criminales que operan detrás de los ataques. “Solo se está dando un calmante a un paciente crítico”, afirmó.

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Piden capturar a cabecillas de las organizaciones criminales

Bretoneche señaló que mientras no se capture a los principales integrantes de las bandas dedicadas a la extorsión, los atentados continuarán. Explicó que las mafias establecerían montos diferenciados de acuerdo con las características de cada ruta. “Mientras más larga es la ruta, más te cobran”, sostuvo.

El representante de los transportistas también cuestionó que los operativos no estén permitiendo llegar a los mandos de estas organizaciones. Según afirmó, las amenazas continúan pese a las intervenciones policiales y ahora se han extendido a los familiares de los responsables de las empresas.

La situación, añadió, ha llevado a algunas compañías a suspender sus servicios. De acuerdo con Bretoneche, ya son cinco empresas de transporte las que han decidido paralizar sus operaciones debido a la inseguridad.

El dirigente puso como ejemplo el caso de El Rápido, empresa que, según indicó, involucra a más de mil familias entre trabajadores y personas vinculadas a sus operaciones. La violencia también ha dejado conductores heridos que permanecen hospitalizados tras ser atacados, mientras sus familias deben afrontar gastos médicos y, en algunos casos, endeudarse para cubrirlos.

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Cuestionan medidas de seguridad

Bretoneche también cuestionó algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar la seguridad en el transporte. Consideró que el despliegue de helicópteros no constituye una solución permanente frente a las organizaciones dedicadas a la extorsión. “Es un espectáculo mediático”, afirmó al referirse al uso de estas aeronaves.

Respecto a la presencia de militares en los patios de maniobras de las empresas de transporte, reconoció que puede tener un efecto disuasivo, pero sostuvo que la medida debe mantenerse de manera permanente. “Debe continuarse en el tiempo”, indicó. Añadió que, en caso de rotación del personal militar, debería garantizarse un relevo para evitar que los espacios queden nuevamente expuestos.

Mientras los ataques continúan, los representantes del sector evalúan adoptar nuevas medidas de protesta. Bretoneche aseguró que se encuentran conversando sobre acciones más drásticas y reiteró que, si la situación de inseguridad no cambia, el transporte urbano podría avanzar hacia un paro indefinido.

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