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Leslie Stewart defiende a su hijo y culpa a anciana de 82 años por atropello: "Se le cruzó"

La actriz Leslie Stewart rompió su silencio tras la fuerte repercusión mediática del accidente protagonizado por su hijo. Malek Rifai Stewart atropelló a una anciana de 82 años en el Rímac.

Leslie Stewart ofreció declaraciones a 'América Hoy' tras el accidente protagonizado por su hijo Malek Rifai Stewart.
Leslie Stewart ofreció declaraciones a 'América Hoy' tras el accidente protagonizado por su hijo Malek Rifai Stewart.Foto: composición LR/Instagram/ATV
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Leslie Stewart decidió romper su silencio y pronunciarse públicamente sobre el accidente de tránsito que protagonizó su hijo, Malek Rifai Stewart, quien atropelló a una anciana de 82 años en el Rímac. La actriz se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para exponer su versión de los hechos tras la difusión del caso.

A través del magazine, la empresaria y figura de la farándula nacional salió en defensa de Malek y expuso los argumentos por los que considera que el accidente ocurrió de forma fortuita. Según precisó, la adulta mayor —identificada como Agustina Tarazona Ponte— padece de Alzheimer y fue ella quien se cruzó inesperadamente por la pista.

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En conversación con el magazine, Leslie Stewart rechazó que su hijo haya actuado de manera irresponsable y sostuvo que el hecho ocurrió de forma fortuita. En ese contexto, atribuyó el accidente a una acción imprevista de la adulta mayor. “Mi hijo estaba trabajando por el Rímac. Mi hijo no había tomado. Tiene el SOAT en regla y tiene todo, porque él no tuvo la culpa; fue la señora enferma con Alzheimer que se le cruzó y, obviamente, hay que ayudarla y esto ha sido fortuito”, afirmó.

La versión de la actriz coincide con lo consignado en el parte policial difundido por ATV, documento en el que se indica que la mujer habría cruzado la vía de manera imprevista, circunstancia que habría impedido que el conductor frenara a tiempo. Sin embargo, el caso continúa bajo evaluación de las autoridades competentes tras la liberación de Malek Rifai Stewart.

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Asimismo, Stewart respondió a los cuestionamientos sobre una presunta falta de apoyo a la afectada. Según explicó, allegados suyos permanecieron pendientes del caso y se entregó dinero para cubrir algunos desplazamientos de los familiares. “Se le ha estado dando al hijo S/50 para su movilidad, para que pueda ver a la mamá, y todo el tiempo ha habido un familiar mío en la clínica, hasta que llegó el abogado el día de ayer con la prensa, pidiendo S/50.000. Una vez que el abogado ya no se pudo conversar con él, porque no entraba en razones y pedía plata y amenazaba con que afuera estaban las cámaras”, señaló.

Sobre el estado de salud de la mujer, quien según los reportes sufrió una fractura de cadera y otras lesiones a raíz del impacto, además de haber sido ingresada a UCI, Stewart discrepó de las versiones que describen un cuadro crítico de salud. “La señora sí está mal, tampoco voy a decir que está bien, pero en UCI, muriéndose, no. La señora se ha caído, ha hablado, se quería parar, no la dejaron... atontada, pero no, no se está muriendo”, expresó.

En otro audio difundido por ‘América Hoy’, Leslie también dejó entrever que la adulta mayor podría haberse alejado de su vivienda sin supervisión, al afirmar que escuchó a sus familiares comentar esa posibilidad tras el accidente. Pese a que inicialmente había optado por no declarar, la actriz explicó que decidió hacerlo debido a la amplia repercusión mediática que alcanzó el caso.

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