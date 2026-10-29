Metropolitano: ATU anuncia cambios en la ruta A debido a la presencia de manifestantes del SUTEP en el Centro de Lima La ATU modifica temporalmente los recorridos de los buses del Metropolitano este 29 de octubre debido a manifestaciones del SUTEP en el Centro de Lima.

Los buses de la ruta A circularán por la avenida Alfonso Ugarte, con una única parada en la estación Quilca.

Los buses de la ruta A circularán por la avenida Alfonso Ugarte, con una única parada en la estación Quilca. Foto: Andina/Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció modificaciones temporales en los recorridos de los buses del Metropolitano este jueves 29 de octubre, debido a la presencia de manifestantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en el jirón Camaná, en el Centro de Lima. La medida comprende los servicios regulares A y C, que presentan cambios en sus recorridos y paradas.

De acuerdo con los reportes difundidos por la ATU durante la mañana, los buses de la ruta A circulan por la avenida Alfonso Ugarte y realizan una única parada en la estación Quilca. Por su parte, las unidades de la ruta C llegan solamente hasta la estación Central, en ambos sentidos, mientras que cuatro estaciones dejaron de atender de manera temporal.

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Metropolitano modifica las rutas A y C: conoce los desvíos y las estaciones afectadas

Los cambios en el servicio fueron comunicados por la ATU a través de sus canales oficiales durante la mañana del jueves 29 de octubre. La entidad informó que las modificaciones respondían a la presencia de manifestantes en el jirón Camaná, por lo que se dispusieron desvíos para los buses del Metropolitano.

Estas son las modificaciones anunciadas para cada servicio:

Ruta A: los buses circulan por la avenida Alfonso Ugarte y tienen como única parada habilitada la estación Quilca.

los buses circulan por la avenida Alfonso Ugarte y tienen como única parada habilitada la estación Quilca. Ruta C: las unidades llegan únicamente hasta la estación Central, tanto en el sentido de ida como en el de retorno.

La ATU pidió a los usuarios tomar sus previsiones ante los cambios en los recorridos. La información difundida corresponde a las medidas comunicadas durante la mañana, por lo que los pasajeros deben considerar las indicaciones oficiales antes de iniciar sus desplazamientos.