César Holguín propone que vacancia presidencial por “incapacidad moral” también termine el mandato de senadores y diputados

El diputado César Holguín, de Ahora Nación, presentó un proyecto de reforma constitucional para que la vacancia presidencial por incapacidad moral pueda acabar también con el mandato de los 60 senadores y 130 diputados. La iniciativa modifica los artículos 113 y 134 de la Constitución y plantea que quien asuma la Presidencia convoque de inmediato a elecciones generales.

La reforma solo se activaría si la vacancia se sustenta en hechos directamente vinculados con una grave y manifiesta deficiencia en la gestión del Gobierno, según lo que menciona el proyecto. La fórmula legal fija un plazo de seis meses para realizar los comicios.

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El proyecto cambia además la disolución. Hoy el artículo 134 permite al presidente disolver solo la Cámara de Diputados si esta censura o niega la confianza a dos Consejos de Ministros, y el Senado sigue en funciones, pero con el proyecto de Ahora Nación se disolvería todo el Congreso.

Holguín sostiene que la medida desincentivaría el uso de ambos mecanismos al hacer que sus costos recaigan sobre los dos poderes. Plantea que la vacancia opera por dos causales: indicios graves de corrupción o ingobernabilidad persistente.

Nueve presidentes en diez años

El PL sostiene que el país tuvo nueve presidentes entre 2016 y 2026, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y, desde el 28 de julio, Keiko Fujimori.

Según Holguín, esa sucesión debilitó la gobernabilidad y alteró las prioridades de los gabinetes y de las entidades públicas. Para sustentarlo, el proyecto cita a la OCDE que menciona que el país tuvo 16 ministros de Educación entre 2016 y 2025, y el 46% de los funcionarios públicos trabaja con contratos de corta duración. El texto agrega que la rotación de autoridades llega a los equipos técnicos y que eso implica pérdida de experiencia en los ministerios.