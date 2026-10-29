Teletón reconoce a los corazones que hicieron posible superar su meta y recaudar más de S/ 10 millones

La Fundación Teletón Perú celebra la segunda edición de "Reconocimientos Corazones Solidarios 2026" en el Museo de Arte de Lima. Foto: difusion.

La Fundación Teletón Perú celebra la segunda edición de "Reconocimientos Corazones Solidarios 2026" en el Museo de Arte de Lima. Foto: difusion.

Fundación Teletón Perú celebró en el Museo de Arte de Lima (MALI) la segunda edición de «Reconocimientos Corazones Solidarios 2026», conducida por Rossana Fernández Maldonado. El encuentro reunió a empresas, instituciones, medios, artistas y niños embajadores, destacando a las personas que aportaron tiempo, talento y recursos para brindar más oportunidades de rehabilitación a familias vulnerables.

La Teletón 2026 volvió a demostrar el poder de la solidaridad. Tras cerrar su transmisión del 12 de septiembre con S/ 9,815,389, superando su meta inicial, las donaciones continuaron hasta alcanzar S/ 10,150,223, más del 10% por encima del objetivo.

La Teletón 2026 superó su meta con S/ 10,150,223 recaudados, mostrando la fuerza de la solidaridad. Foto: difusion.

Corazones de Oro: un homenaje a las alianzas extraordinarias

Plaza Vea y el Banco de Crédito del Perú (BCP), patrocinadores oficiales, recibieron el Corazón de Oro, nueva distinción que reconoce compromisos extraordinarios con la Teletón, por movilizar a miles de ciudadanos, involucrar a sus colaboradores y facilitar donaciones mediante sus canales comerciales y digitales.

América Multimedia recibió el Corazón de Oro a la Trayectoria «Corazón que Une al Perú», por más de dos décadas de apoyo. Un representante de América recibió el galardón en representación de la organización, junto con un Corazón Solidario dedicado al talento humano que hizo posible la transmisión de 2026.

También fueron distinguidos los Aliados Solidarios, Aliados que Transforman y Estrellas Solidarias, por aportar plataformas, recursos, tiempo y talento. En total, participaron más de un centenar de empresas e instituciones y más de 800 voluntarios.

La verdadera meta está en las vidas que podemos transformar

«Superar los diez millones de soles es un logro extraordinario, pero lo más importante es lo que haremos posible con ellos: nuestra meta para 2027 es brindar más de 200 mil atenciones de rehabilitación a más de mil niños y niñas de todo el Perú, transformando la solidaridad en oportunidades reales de vida», señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

Durante el evento se reconocieron a niños embajadores y organizaciones aliadas. Foto: difusion.

Los protagonistas que inspiraron al Perú

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento Corazones que Inspiran a los niños embajadores Daysell, Joshua, Jhonsú, Kenia y Allison, mientras Diago y Gonzalo participaron mediante un saludo desde Piura.

Sus historias reflejan la misión de Fundación Teletón Perú: brindar rehabilitación integral, especializada y 100% subsidiada a niñas, niños y adolescentes con discapacidad físico-motora y/o autismo de familias en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema, en las seis regiones donde opera, evitando que el costo de las terapias sea una barrera.

Una solidaridad que continúa después de las cámaras

Con una meta inicial de S/ 9,168,510, la campaña recaudó S/ 981,713 adicionales. Más del 60% de los fondos provino de la ciudadanía y el porcentaje restante del sector empresarial, reflejando la fuerza de una causa que logra unir a ciudadanos, empresas e instituciones alrededor de un mismo propósito: transformar vidas a través de la solidaridad.

La Fundación agradeció a PwC, Payet, La Fiduciaria y el MALI por su acompañamiento institucional y reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Sus estados financieros son auditados por PwC (PricewaterhouseCoopers), mientras que los recursos recaudados son administrados por La Fiduciaria, fortaleciendo la gestión responsable de las donaciones.

La ceremonia concluyó con un reconocimiento colectivo a todas las organizaciones participantes, recordando que detrás de cada logro hay personas, colaboradores y corazones unidos por una misma causa.

Porque la Teletón no termina cuando se apagan las cámaras. Continúa en cada terapia, cada avance y cada nueva oportunidad para nuestros niños.

Teletón 2026. La hicimos todos.