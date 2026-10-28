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Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil luego de su histórica derrota electoral frente a Lula

El avión modelo Gulfstream G400, matrícula LV-JQW de la firma Fly Baires, aterrizó en el aeropuerto Opa-locka, al norte de Miami.

El político brasileño, junto a su familia, arribó al aeropuerto de Opa-locka. Foto: CNN/Captura.
El político brasileño, junto a su familia, arribó al aeropuerto de Opa-locka. Foto: CNN/Captura.
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El excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos luego de la derrota en las elecciones del domingo. La figura política brasileña y su familia aterrizaron en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, tras un vuelo que partió desde Argentina con escala en Ecuador.

Cabe indicar que previo a su llegada se reveló que Washington estaría dispuesto a conceder visados para Bolsonaro y su familia. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad de visas, dijo: "El Departamento de Estado expedirá visas a Flavio Bolsonaro y su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos", según citó Euronews.

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