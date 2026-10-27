SUTEP ratifica paro nacional y no descarta huelga indefinida: ¿Habrá clases este 29 de octubre? El sindicato exige el cumplimiento del convenio colectivo, mayor presupuesto para Educación y la reglamentación de la Ley 32581, que busca elevar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. La continuidad de las clases dependerá del nivel de acatamiento de la medida en cada colegio.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ratificó el paro nacional de 24 horas convocado para este jueves 29 de octubre y advirtió que podría recurrir a una huelga indefinida si el Gobierno no atiende sus demandas. La protesta busca exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Estado, un mayor presupuesto para el sector Educación y respuestas a los reclamos laborales y previsionales del magisterio.

Lucio Castro, secretario general del SUTEP, explicó que la decisión se adoptó luego de una reunión de las bases el sábado 24 de octubre. En declaraciones a Exitosa, cuestionó los recursos previstos para el próximo año y sostuvo que el presupuesto educativo no responde a las necesidades del sector.

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"El paro está en pie, por un tema central, presupuesto para la educación. Eso significa, mejores escuelas, alimentación, recursos tecnológicos, equidad en el aula, dignificación de trabajadores. El Gobierno está diciendo poco. El presupuesto del próximo año, en la educación de manera integral, hay poco o nada", declaró.

Maestros jubilados siguen a la espera de pensiones dignas

SUTEP reclama presupuesto y cumplimiento de acuerdos

Entre las principales demandas del sindicato figura que el Estado destine el 6% del producto bruto interno (PBI) a Educación. El gremio vincula este pedido con la necesidad de mejorar la infraestructura de los colegios públicos, garantizar la alimentación escolar, incorporar recursos tecnológicos y atender las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El SUTEP también exige el cumplimiento del convenio colectivo suscrito con el Estado y la atención de la deuda social con los docentes. Su plataforma incluye el pago de beneficios laborales, como la compensación por tiempo de servicios (CTS), y el respeto de los incrementos remunerativos acordados.

Hamer Villena, secretario regional del SUTEP en Arequipa, confirmó la participación del gremio en el paro y señaló que la decisión se adoptó durante la VII Asamblea Nacional de Delegados, que reunió a representantes de las 24 regiones del país.

El dirigente sostuvo que el incumplimiento del convenio colectivo y la falta de recursos para atender las obligaciones pendientes justifican la protesta. También señaló que los docentes conocen las posibles sanciones y descuentos que podrían afrontar por participar en la paralización.

Maestros jubilados esperan reglamentación de la Ley 32581

Otro de los principales reclamos del SUTEP es la reglamentación de la Ley 32581, conocida como ley de Pensión Digna para Maestros. La norma, promulgada en abril de 2026, plantea elevar las pensiones de los docentes cesantes y jubilados comprendidos en la Carrera Pública Magisterial hasta el monto de la primera escala magisterial, cuya Remuneración Íntegra Mensual asciende a S/3.500,70.

Sin embargo, la ley continúa pendiente de implementación. Aunque estableció un plazo de 90 días para su reglamentación, el Ejecutivo no había completado ese proceso al cierre de septiembre. La aplicación de la norma también enfrenta una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima ante el Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha cuestionado la viabilidad constitucional y fiscal de la medida, mientras que el Ministerio de Educación ha sostenido que la ley debe cumplirse, aunque ha advertido sobre las dificultades de asumir de inmediato el pago completo.

Para el sindicato, la falta de reglamentación forma parte de los compromisos pendientes del Gobierno con el magisterio. Por ello, la mejora de las pensiones de los maestros retirados integra la plataforma de demandas de la jornada del 29 de octubre.

¿Habrá clases este jueves 29 de octubre?

La convocatoria del SUTEP no implica, por sí sola, una suspensión general de las clases en todos los colegios públicos del país. La continuidad de las actividades dependerá de la participación de los docentes y del personal administrativo y de servicio en cada institución, así como de las disposiciones que adopten las autoridades educativas competentes.

Gilmer Meza, secretario general del SUTEP en Lima, advirtió que la adhesión de los trabajadores administrativos y de servicio podría afectar el funcionamiento de los planteles. "En otras palabras, se cerrarán los colegios porque no habrá trabajadores", declaró a Exitosa.

En Arequipa, Villena cuestionó que la Gerencia Regional de Educación descartara la suspensión de las labores escolares durante el paro. El dirigente sostuvo que los directores deben evaluar la situación una vez que conozcan qué docentes participarán en la protesta. También advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, podría representar para los estudiantes mantener las actividades si una parte importante del personal se ausenta.

Hasta la información difundida el 27 de octubre, no se había anunciado una disposición nacional del Ministerio de Educación que ordenara suspender las clases presenciales en todas las instituciones educativas públicas. Por ello, las familias deben consultar los comunicados del Minedu y de las direcciones regionales de Educación para conocer las medidas aplicables en sus localidades.

SUTEP advierte posibles nuevas medidas de fuerza

El paro del jueves podría ser el inicio de nuevas acciones sindicales. Villena afirmó que el gremio no descarta una huelga indefinida, que podría concretarse antes de finalizar 2026 o durante el próximo año, si el Gobierno no atiende sus demandas.

El dirigente sostuvo que, ante el incumplimiento de un convenio colectivo, las organizaciones sindicales pueden recurrir a mecanismos como el arbitraje o ejercer su derecho a la protesta. En ese contexto, cuestionó que la paralización pueda considerarse ilegal y pidió a las autoridades respetar los mecanismos previstos en la legislación laboral.

Villena también defendió los reclamos del magisterio por sus posibles beneficios para los estudiantes. Además de mejores condiciones en las escuelas y una alimentación adecuada, mencionó la contratación de psicólogos para atender los casos de violencia registrados en las instituciones educativas.

En Lima, la concentración de los manifestantes se realizará a las 10 a. m. en el local sindical ubicado en el jirón Camaná 550. En Arequipa, la movilización comenzará a las 9.30 a. m. en el local del sindicato y contará con la participación de docentes activos, auxiliares, cesantes y jubilados.

Mientras se acerca la fecha de la paralización, el SUTEP mantiene sus exigencias de mayor presupuesto, cumplimiento de los acuerdos laborales y reglamentación de la Ley 32581. La respuesta del Gobierno y el nivel de adhesión al paro determinarán el alcance de la jornada y el curso de las siguientes medidas sindicales.