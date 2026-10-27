Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

SaludPol amplía la cobertura médica de policías y sus familias

Los asegurados podrán acceder a consultas, exámenes médicos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos especializados a través de establecimientos públicos de salud, incluidos centros hospitalarios de alta complejidad.

Seguro policial amplia atención especializada
Seguro policial amplia atención especializada | SaludpolSaludpol
Por
google iconLa República en Google

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) fortaleció y amplió la cobertura de sus asegurados a nivel nacional mediante la articulación con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos oportunos y especializados para policías y sus familiares derechohabientes.

Esta ampliación permite acceder a una mayor oferta de servicios, que comprende consultas médicas, exámenes auxiliares, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y tratamientos especializados, según la capacidad resolutiva y las condiciones de atención de cada establecimiento, informó la institución policial.

Video destacado

GAVIDIA EN EL LIMBO ¿KEIKO GANARÁ UN VOTO MÁS PARA EL OFICIALISMO?|SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mejoran atención a los asegurados de la Policía Nacional

Mejoran atención a los asegurados de la Policía Nacional

Anotó que entre los establecimientos públicos de referencia se encuentran centros hospitalarios con infraestructura y tecnología de alta complejidad, como el Hospital del Niño de San Borja y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que brindan atención especializada en áreas de alta demanda y complejidad.

La articulación con estas instituciones amplía las alternativas de atención disponibles para los asegurados que requieren servicios especializados, señalan.

Asimismo, se ha fortalecido la prestación de servicios de salud en el Hospital Regional de Trujillo, Hospital Guillermo Almenara, Hospital María Auxiliadora, entre otros establecimientos públicos del país, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de acceso a la atención médica para la familia policial.

Esta medida forma parte del proceso de reorganización de SALUDPOL, liderado por el Ministerio del Interior (Mininter), y de los esfuerzos por optimizar la gestión del aseguramiento, fortalecer la articulación con la red pública de salud y brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de los beneficiarios.

un sistema de salud policial más integrado, accesible y sostenible

SaludPol busca un sistema de salud policial más integrado, accesible y sostenible

El Mininter, SALUDPOL y la Dirección de Sanidad Policial (DIRSAPOL) continuarán trabajando de manera coordinada para realizar el seguimiento de los servicios y fortalecer la gestión con las IPRESS públicas, en favor de un sistema de salud policial más integrado, accesible y sostenible, precisa la nota de prensa.

Más cobertura y mayores alternativas de atención médica para cuidar la salud de quienes protegen a todos los peruanos y de sus familias, subraya.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La NASA capta un Pacífico más azul por El Niño: la caída del fitoplancton podría afectar a toda la cadena alimentaria marina

Magaly Medina indignada con cambio de versión de Adrián Villar en caso Lizeth Marzano y señala presunta 'jugada' de Marisel Linares: "Trucos legales"

Una estancia de la Patagonia cambió el pastoreo y dejó las ovejas para criar solo vacas: el suelo ganó un 46% de materia orgánica

Sociedad

Hermano de Lizeth Marzano afirma que Adrián Villar cambió su versión y culpó a medicamento por quedar ‘inconsciente’ al volante

Universidad de Lima anuncia clases virtuales y suspensión de actividades por visita del papa León XIV

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 27 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"

JNE aclara que resultados de las ERM 2026 se conocerán los primeros días de noviembre

Gustavo Gutiérrez Ticse anuncia que pronto se emitirá la sentencia sobre el caso de la amnistía de militares y policías