El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) fortaleció y amplió la cobertura de sus asegurados a nivel nacional mediante la articulación con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos oportunos y especializados para policías y sus familiares derechohabientes.

Esta ampliación permite acceder a una mayor oferta de servicios, que comprende consultas médicas, exámenes auxiliares, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y tratamientos especializados, según la capacidad resolutiva y las condiciones de atención de cada establecimiento, informó la institución policial.

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Mejoran atención a los asegurados de la Policía Nacional

Anotó que entre los establecimientos públicos de referencia se encuentran centros hospitalarios con infraestructura y tecnología de alta complejidad, como el Hospital del Niño de San Borja y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que brindan atención especializada en áreas de alta demanda y complejidad.

La articulación con estas instituciones amplía las alternativas de atención disponibles para los asegurados que requieren servicios especializados, señalan.

Asimismo, se ha fortalecido la prestación de servicios de salud en el Hospital Regional de Trujillo, Hospital Guillermo Almenara, Hospital María Auxiliadora, entre otros establecimientos públicos del país, como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de acceso a la atención médica para la familia policial.

Esta medida forma parte del proceso de reorganización de SALUDPOL, liderado por el Ministerio del Interior (Mininter), y de los esfuerzos por optimizar la gestión del aseguramiento, fortalecer la articulación con la red pública de salud y brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de los beneficiarios.

SaludPol busca un sistema de salud policial más integrado, accesible y sostenible

El Mininter, SALUDPOL y la Dirección de Sanidad Policial (DIRSAPOL) continuarán trabajando de manera coordinada para realizar el seguimiento de los servicios y fortalecer la gestión con las IPRESS públicas, en favor de un sistema de salud policial más integrado, accesible y sostenible, precisa la nota de prensa.

Más cobertura y mayores alternativas de atención médica para cuidar la salud de quienes protegen a todos los peruanos y de sus familias, subraya.