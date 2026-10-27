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Joven de 18 años salió a pasear con su pareja y fue asesinado a balazos por sicarios en Gambetta Baja, Callao

El ataque fue perpetrado por dos individuos en motocicleta que persiguieron a la pareja, dejando el chasis de una camioneta acribillado por balas.

El joven y su pareja fueron trasladados de emergencia al hospital San José, donde se confirmó el deceso de Riega Villanueva.
El joven y su pareja fueron trasladados de emergencia al hospital San José, donde se confirmó el deceso de Riega Villanueva. | Composición LR
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Un joven de 18 años, identificado como Roberto Karlo Riega Villanueva, fue asesinado tras recibir 11 disparos cuando caminaba junto a su pareja por la zona de Gambetta Baja, en el Callao. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque fue perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que persiguieron a la pareja antes de abrir fuego.

El crimen ocurrió en plena vía pública, cuando ambos intentaban alejarse de los atacantes. Los disparos alcanzaron al joven a la altura de una camioneta estacionada, cuyo chasis también quedó perforado por varios impactos de bala, según las diligencias realizadas en la escena.

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Tras el ataque, Roberto Karlo Riega Villanueva y su acompañante fueron trasladados de emergencia al hospital San José. Sin embargo, los médicos confirmaron el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las heridas. Su pareja recibió atención médica y fue dada de alta horas después.

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Depincri del Callao asumió las investigaciones

Efectivos de la comisaría de Dulanto llegaron al lugar para acordonar la zona y realizar las pericias correspondientes. Durante las diligencias, los agentes recogieron casquillos y otras evidencias alrededor del vehículo alcanzado por los disparos.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, cuyos agentes buscan identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape utilizada por los atacantes, quienes huyeron en motocicleta tras el tiroteo.

Como parte de las investigaciones, la Policía indicó que no descarta que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas, aunque precisó que el móvil continúa bajo investigación.

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PNP busca esclarecer el móvil del ataque

Las autoridades continúan procesando las pruebas recogidas en la escena del crimen y revisando los elementos que permitan establecer las circunstancias del asesinato ocurrido en Gambetta Baja. Las diligencias buscan determinar la identidad de los atacantes y las razones detrás del violento ataque contra el joven de 18 años.

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