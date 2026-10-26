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Economía

Fenómeno El Niño: solo se intervino en menos de un tercio de los 1.900 puntos críticos de inundación

CAPECO advierte que varias obras preventivas siguen inconclusas o no han comenzado. El gremio plantea identificar viviendas vulnerables y definir cómo se financiará la reconstrucción ante el riesgo de lluvias intensas.

CAPECO toma como antecedente el Niño costero de 2017, tras el cual se reconstruyeron más de 20.000 viviendas, siete de cada diez mediante construcción en sitio propio.
CAPECO toma como antecedente el Niño costero de 2017, tras el cual se reconstruyeron más de 20.000 viviendas, siete de cada diez mediante construcción en sitio propio.Composición LR/IA
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Solo se ha intervenido en menos de un tercio de los 1.900 puntos críticos de desborde identificados por el Estado, según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). La cifra expone el avance limitado de las acciones preventivas ante el riesgo de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño, mientras varias obras permanecen inconclusas o todavía no han comenzado, de acuerdo con el gremio.

La advertencia figura en el Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 105. El documento recoge proyecciones de lluvias fuertes o muy fuertes en la costa norte, con una probabilidad del 90%. Para Lima, estima en 19% la posibilidad de precipitaciones de una intensidad comparable con las registradas en enero de 1970.

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Ante este escenario, CAPECO plantea que la preparación no se limite a las obras de prevención y que también contemple la atención de las familias que pierdan sus viviendas. Su vicepresidente ejecutivo, Guido Valdivia, propuso articular recursos del sector privado para atender emergencias y organizar la reconstrucción.

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CAPECO propone movilizar recursos privados ante las emergencias

El gremio sostiene que las empresas constructoras cuentan con maquinaria pesada, materiales y suministros que podrían utilizarse en las zonas afectadas por inundaciones y huaicos. También propone incorporar a distribuidoras de productos de consumo masivo para facilitar el abastecimiento de alimentos, agua y medicamentos.

La propuesta busca complementar la capacidad de respuesta del Estado con recursos privados. Sin embargo, el informe advierte que varias obras preventivas siguen pendientes, por lo que la coordinación logística no sustituye la necesidad de avanzar en las intervenciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones.

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Viviendas en zonas de riesgo: proponen identificar cuáles deben reubicarse

En materia habitacional, CAPECO plantea elaborar un catastro de viviendas vulnerables para distinguir cuáles pueden reconstruirse en el mismo terreno y cuáles requieren trasladar a sus ocupantes. La identificación permitiría determinar las necesidades de las familias antes de que se produzcan los daños.

El gremio también propone identificar viviendas disponibles en proyectos inmobiliarios de las ciudades afectadas. Esa oferta podría servir como alternativa para las familias que no puedan regresar a sus terrenos, aunque su utilización dependerá de la disponibilidad efectiva de inmuebles y de las condiciones para acceder a ellos.

La experiencia del Fenómeno El Niño costero de 2017 es uno de los antecedentes mencionados en el informe. Según CAPECO, después de ese evento se reconstruyeron más de 20.000 unidades habitacionales y siete de cada diez fueron atendidas mediante la modalidad de construcción en sitio propio.

Este antecedente cobra relevancia para definir las alternativas de reconstrucción: recuperar una vivienda en su ubicación original no sería una opción viable en todos los casos, especialmente cuando las condiciones de riesgo obliguen a evaluar una reubicación.

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Obras por Impuestos y bonos para financiar la reconstrucción

Para financiar las intervenciones, el gremio propone recurrir a mecanismos como Obras por Impuestos y desarrollar programas regionales y municipales de vivienda. También plantea canalizar recursos, incluidos los provenientes del canon, hacia bonos de reconstrucción destinados a las familias afectadas.

El informe no presenta estas propuestas como medidas ya ejecutadas, sino como alternativas para organizar la respuesta ante un eventual desastre. Su aplicación requeriría definir los proyectos prioritarios, los recursos disponibles y las condiciones para atender a los hogares que pierdan sus viviendas.

El riesgo también alcanza a la infraestructura y las actividades productivas. Para el verano de 2027, el Cenepred identificó 112 distritos con riesgo muy alto de inundación, donde viven 3,57 millones de personas y se ubican más de un millón de viviendas. En esas zonas también hay 4.631 locales educativos, 638 establecimientos de salud y cerca de 798.000 hectáreas de superficie agrícola expuestas.

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