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MML desplegará drones, cámaras corporales y serenos para proteger a los fieles en la cuarta procesión del Señor de Los Milagros

La cuarta procesión del Señor de los Milagros se realizará el 28 de octubre en Lima, con medidas de ordenamiento y seguridad para garantizar el bienestar de los fieles.

El recorrido comenzará en el Santuario de Las Nazarenas e incluirá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, además del distrito de Breña, donde se rendirá homenaje a la imagen.
El recorrido comenzará en el Santuario de Las Nazarenas e incluirá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, además del distrito de Breña, donde se rendirá homenaje a la imagen.Foto: composición LR
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El ordenamiento de las calles, la atención a los asistentes y la vigilancia del recorrido serán parte de las medidas previstas para la cuarta procesión del Señor de los Milagros, programada para este miércoles 28 de octubre. La jornada religiosa comprenderá sectores del Centro Histórico de Lima y el distrito de Breña, por donde pasará la imagen del Cristo Moreno antes de regresar al templo.

Para atender estas tareas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispondrá de más de mil trabajadores municipales como parte del plan “Mes Morado en Lima”. El despliegue reunirá personal de distintas gerencias y equipos especializados para organizar el tránsito, asistir a quienes lo necesiten y reforzar la seguridad durante el desplazamiento de los fieles.

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El recorrido tendrá como punto de partida el Santuario de Las Nazarenas e incluirá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte. La imagen también pasará por Breña, donde los devotos podrán rendirle homenaje, antes de retornar al templo. Para facilitar el desplazamiento, la Gerencia de Movilidad Urbana colaborará con la organización del tránsito vehicular y peatonal.

A la par, la Gerencia de Fiscalización y Control realizará acciones para evitar el comercio ambulatorio informal no autorizado y mantener libres las vías destinadas al paso de la procesión. Estas intervenciones formarán parte de las labores municipales previstas para reducir las obstrucciones durante la jornada.

La asistencia a los participantes incluirá un servicio para personas extraviadas o desorientadas. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres instalará una carpa para facilitar el reencuentro con sus familiares, con especial atención a niños y adultos mayores. Además, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental reforzará la limpieza pública y la recolección de residuos antes, durante y después del recorrido.

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Drones, bodycams y equipos especiales formarán parte del operativo de seguridad de la MML

La vigilancia contará con recursos tecnológicos para supervisar el desplazamiento de la imagen y las zonas de mayor concentración de público. La Municipalidad de Lima utilizará drones y cámaras de videovigilancia para observar el recorrido en tiempo real, identificar posibles incidencias y facilitar una respuesta oportuna ante eventuales emergencias.

También se emplearán cámaras corporales, conocidas como bodycams, para registrar las intervenciones de los efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES). El dispositivo estará a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que movilizará serenos, integrantes de la Brigada Canina y personal de Rescate, además de los miembros de dicha unidad especializada.

Las labores comprenderán prevención, vigilancia, orientación ciudadana, fiscalización y atención de emergencias. La comuna coordinará estas acciones con la Policía Nacional y las instituciones competentes para desarrollar el operativo durante la cuarta salida procesional del Señor de los Milagros.

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