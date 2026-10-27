Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Renovación Popular en vivo en La República: ¿Qué tienen por decir? ¿Bolsonaro fugó? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Bancada del Partido del Buen Gobierno presenta proyecto para derogar la Ley APCI

El proyecto, presentado por los congresistas Romina Uribe y Fernando García, también elimina la restricción a financiar acciones legales contra el Estado.

Propuesta del Buen Gobierno busca derogar la Ley APCI del Congreso pasado | Composición: LR.
Propuesta del Buen Gobierno busca derogar la Ley APCI del Congreso pasado | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

La bancada del Partido del Buen Gobierno busca derogar la Ley N.° 32301, también conocida como Ley APCI o Ley Anti-ONG. Para ello, los diputados Romina Uribe y Fernando García presentaron un proyecto de ley que, además, propone restituir la normativa original que regulaba a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La iniciativa cuenta con las firmas de otros nueve diputados de la agrupación liderada por Jorge Nieto.

Según los autores, la Ley N.° 32301, publicada el 15 de abril de 2025, generó una serie de problemas. Entre ellos, cuestionan la ampliación del registro obligatorio a entidades financiadas exclusivamente con fondos privados del exterior. Asimismo, critican la exigencia de obtener la conformidad previa de la APCI para las iniciativas de las ONG antes de su ejecución. Según los legisladores, este requisito encarece y retrasa las actividades de las organizaciones, incluida la asistencia humanitaria.

Video destacado

KEIKO GASTARÁ MÁS DE 19 MIL DÓLARES EN VIAJE A EL SALVADOR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Keiko Fujimori evalúa sacar a Galarreta de la PCM

lr.pe

Sostienen también que la Ley APCI calificó como indebido el uso de recursos para financiar acciones contra el Estado. Esta disposición, advierten, restringe el financiamiento de acciones legales contra el Estado cuando se denuncian vulneraciones de los derechos humanos, entre otras actividades. Otro de los puntos cuestionados son las sanciones previstas en la norma, que contemplaban multas de hasta 500 UIT y la cancelación del registro en casos de reincidencia.

La exposición de motivos también recoge los cuestionamientos de organismos internacionales. Entre ellos, menciona el pronunciamiento del 17 de abril de 2025 de Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 12 de mayo de ese año, en el que se exhortó al Perú a derogar los artículos incompatibles con los estándares interamericanos.

Puedes ver

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

lr.pe

Por el momento, el proyecto de ley ha sido presentado y deberá ser derivado a una comisión de la Cámara de Diputados para su debate y eventual aprobación. Si obtiene el respaldo de la Cámara Baja, seguirá el mismo procedimiento en el Senado. De ser aprobado por ambas cámaras y no recibir observaciones de la presidenta Keiko Fujimori, quedará expedito para su promulgación.

La Ley Anti-ONG aprobada por el Congreso pasado

La Ley N.° 32301 fue aprobada por el Congreso en la legislatura pasada. La propuesta, presentada por el ahora senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, obtuvo 81 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.

Puedes ver

Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso

lr.pe

Las bancadas que respaldaron la iniciativa fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Las únicas agrupaciones que rechazaron la propuesta fueron Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.

"No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen", señaló durante el debate el entonces congresista de Honor y Democracia José Cueto.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bancada del Partido del Buen Gobierno presenta proyecto para derogar la Ley APCI

Netanyahu enfrenta un revés tras los primeros resultados desfavorables en Israel y una participación récord

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 27 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Política

Ejército exige pagar a empresa que hizo deficiente reparación de 3 helicópteros

JNE estima que resultados municipales se conocerán en la segunda semana de diciembre

Keiko Fujimori evalúa sacar a Galarreta de la PCM

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Bancada del Partido del Buen Gobierno presenta proyecto para derogar la Ley APCI

Ejército exige pagar a empresa que hizo deficiente reparación de 3 helicópteros

JNE estima que resultados municipales se conocerán en la segunda semana de diciembre