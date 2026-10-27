Bancada del Partido del Buen Gobierno presenta proyecto para derogar la Ley APCI

La bancada del Partido del Buen Gobierno busca derogar la Ley N.° 32301, también conocida como Ley APCI o Ley Anti-ONG. Para ello, los diputados Romina Uribe y Fernando García presentaron un proyecto de ley que, además, propone restituir la normativa original que regulaba a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La iniciativa cuenta con las firmas de otros nueve diputados de la agrupación liderada por Jorge Nieto.

Según los autores, la Ley N.° 32301, publicada el 15 de abril de 2025, generó una serie de problemas. Entre ellos, cuestionan la ampliación del registro obligatorio a entidades financiadas exclusivamente con fondos privados del exterior. Asimismo, critican la exigencia de obtener la conformidad previa de la APCI para las iniciativas de las ONG antes de su ejecución. Según los legisladores, este requisito encarece y retrasa las actividades de las organizaciones, incluida la asistencia humanitaria.

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Sostienen también que la Ley APCI calificó como indebido el uso de recursos para financiar acciones contra el Estado. Esta disposición, advierten, restringe el financiamiento de acciones legales contra el Estado cuando se denuncian vulneraciones de los derechos humanos, entre otras actividades. Otro de los puntos cuestionados son las sanciones previstas en la norma, que contemplaban multas de hasta 500 UIT y la cancelación del registro en casos de reincidencia.

La exposición de motivos también recoge los cuestionamientos de organismos internacionales. Entre ellos, menciona el pronunciamiento del 17 de abril de 2025 de Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 12 de mayo de ese año, en el que se exhortó al Perú a derogar los artículos incompatibles con los estándares interamericanos.

Por el momento, el proyecto de ley ha sido presentado y deberá ser derivado a una comisión de la Cámara de Diputados para su debate y eventual aprobación. Si obtiene el respaldo de la Cámara Baja, seguirá el mismo procedimiento en el Senado. De ser aprobado por ambas cámaras y no recibir observaciones de la presidenta Keiko Fujimori, quedará expedito para su promulgación.

La Ley Anti-ONG aprobada por el Congreso pasado

La Ley N.° 32301 fue aprobada por el Congreso en la legislatura pasada. La propuesta, presentada por el ahora senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, obtuvo 81 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones.

Las bancadas que respaldaron la iniciativa fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Las únicas agrupaciones que rechazaron la propuesta fueron Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.

"No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen", señaló durante el debate el entonces congresista de Honor y Democracia José Cueto.