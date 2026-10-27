Mauricio Arnillas descarta reubicar a familias que viven en quebradas ante la llegada del FEN: “El Estado no puede cubrir todo eso”

Mauricio Arnillas descarta reubicar a familias que viven en quebradas ante la llegada del FEN: “El Estado no puede cubrir todo eso” Foto: Ministerio de Vivienda

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, descartó que el Estado vaya a asumir la reubicación de las familias asentadas en zonas vulnerables, como cauces y torrenteras, ante el impacto del fenómeno El Niño. Además, indicó que la responsabilidad de salir del peligro recae en los propios ciudadanos.

"[Sobre la reubicación] El Estado no puede cubrir todo eso. Cada familia tiene que tomar conciencia de la situación", señaló vía Canal N.

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Arnillas sostuvo que el Ejecutivo se mantiene realizando labores en las zonas de riesgo, pero responsabilizó a la gente por volver a construir en el mismo cauce.

"[Estamos] limpiando las torrenteras, poniendo las geomallas, trabajando con todo eso [...]. Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta", apuntó.

Asimismo, señaló que “cuando entra el agua se ven perjudicadas, salen de la situación, luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce”, por lo que reiteró que la gente debe “tomar conciencia” para evitar “víctimas mortales que lamentar”.

Congreso asegura que devolvió S/270 millones al Ejecutivo y destinó S/33,6 millones ante el FEN

Las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, representadas por sus presidentes Miguel Ángel Torres y Óscar Reto, informaron un ahorro superior a los S/303 millones mediante la eliminación de alquileres y la racionalización de gastos.

Como parte de esta medida, el Poder Legislativo transfirió S/270 millones al Poder Ejecutivo con la recomendación de destinar dichos recursos a la compra de 1.350 camionetas doble cabina para el patrullaje contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, la institución comunicó la asignación de S/33,6 millones para prevenir y atender los impactos del fenómeno El Niño.