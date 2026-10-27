Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Frivolidad? Keiko Fujimori es indiferente a la realidad nacional ft. Mirtha Vásquez | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Más de 20 personas se intoxican tras consumir alimentos en local de comida rápida en Ate: municipio clausuró establecimiento

EsSalud informó que tres menores dieron positivo por rotavirus tras presentar síntomas gastrointestinales. La Municipalidad de Ate dispuso la clausura del local mientras se investiga la relación entre la intoxicación y los alimentos del establecimiento.

Intoxicación por consumo de alimentos en local de comida rápida en Ate
Intoxicación por consumo de alimentos en local de comida rápida en AteComposición LR / Panamericana / Municipalidad de Ate
Por
google iconLa República en Google

Al menos 25 personas terminaron con signos de intoxicación tras consumir alimentos en un local de comida rápida en el distrito de Ate. Los afectados presentaron cólicos, fiebres, vómitos y fuertes dolores estomacales luego de ingerir hamburguesas el último fin de semana en el establecimiento Dalmas, ubicado en Calle Nueva, cerca de la municipalidad del distrito, según informó Panamericana Noticias.

Ante la emergencia, los afectados, entre ellos varios menores de edad, tuvieron que ser trasladados al Hospital de Lima Este-Vitarte y al Hospital de EsSalud de la jurisdicción para ser evaluados y atendidos. En tanto, el área de Fiscalización de la Municipalidad de Ate dispuso la clausura del negocio mientras se investiga lo ocurrido y se esclarece el vínculo entre la intoxicación y el consumo de alimentos.

Video destacado

KEIKO GASTARÁ MÁS DE 19 MIL DÓLARES EN VIAJE A EL SALVADOR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Reportan incendio cerca al Barrio Chino en Cercado de Lima: emergencia moviliza al menos 4 unidades de bomberos

lr.pe

Tres afectados dieron positivo para rotavirus

A través de un comunicado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el Hospital II Vitarte, perteneciente a la Red Prestacional Almenara, atendió a tres pacientes pediátricos que presentaban síntomas gastrointestinales. Tras las evaluaciones médicas correspondientes, las pruebas diagnósticas arrojaron resultados positivos para rotavirus, un virus altamente contagioso que se produce cuando se ingieren partículas diminutas de heces infectadas, ya sea por contacto directo con una persona enferma o al consumir agua y alimentos contaminados.

Según lo manifestado por sus familiares, los menores habrían consumido alimentos en un mismo establecimiento comercial. No obstante, EsSalud precisó que hasta el momento no se ha determinado una relación causal entre dicho consumo y los cuadros clínicos presentados. “Por ello, no corresponde atribuir el origen de los casos a una causa específica sin contar con las verificaciones epidemiológicas y sanitarias correspondientes”, señaló la institución.

Clausuran local de comida rápida

Según Panamericana Noticias, los padres de los menores afectados presentaron una denuncia formal ante la comisaría de Ate. Posteriormente, la dependencia policial remitió un oficio al municipio distrital para fiscalizar el establecimiento. Los agentes de fiscalización de Ate llegaron al establecimiento y dispusieron su clausura por infringir las normas municipales mientras se investiga lo ocurrido y se esclarece la relación entre la intoxicación y el consumo de alimentos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, martes 27 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Reportan incendio cerca al Barrio Chino en Cercado de Lima: emergencia moviliza al menos 4 unidades de bomberos

Abogado de Andrea San Martín admite que hija de Juan Víctor presentó moretones y explica cómo se los hizo: “La menor estaba de vacaciones”

Sociedad

Reportan incendio cerca al Barrio Chino en Cercado de Lima: emergencia moviliza al menos 4 unidades de bomberos

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 27 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Artesco estrena Arteskitos, la serie que invita a los niños a descubrir su talento

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Gavidia descarta sumarse a la bancada Obras tras su salida de Buen Gobierno

Congreso asegura que devolvió S/270 millones al Poder Ejecutivo y transfirió S/33.6 millones para enfrentar el FEN

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por Latinoamérica