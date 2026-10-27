Más de 20 personas se intoxican tras consumir alimentos en local de comida rápida en Ate: municipio clausuró establecimiento EsSalud informó que tres menores dieron positivo por rotavirus tras presentar síntomas gastrointestinales. La Municipalidad de Ate dispuso la clausura del local mientras se investiga la relación entre la intoxicación y los alimentos del establecimiento.

Al menos 25 personas terminaron con signos de intoxicación tras consumir alimentos en un local de comida rápida en el distrito de Ate. Los afectados presentaron cólicos, fiebres, vómitos y fuertes dolores estomacales luego de ingerir hamburguesas el último fin de semana en el establecimiento Dalmas, ubicado en Calle Nueva, cerca de la municipalidad del distrito, según informó Panamericana Noticias.

Ante la emergencia, los afectados, entre ellos varios menores de edad, tuvieron que ser trasladados al Hospital de Lima Este-Vitarte y al Hospital de EsSalud de la jurisdicción para ser evaluados y atendidos. En tanto, el área de Fiscalización de la Municipalidad de Ate dispuso la clausura del negocio mientras se investiga lo ocurrido y se esclarece el vínculo entre la intoxicación y el consumo de alimentos.

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Tres afectados dieron positivo para rotavirus

A través de un comunicado, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el Hospital II Vitarte, perteneciente a la Red Prestacional Almenara, atendió a tres pacientes pediátricos que presentaban síntomas gastrointestinales. Tras las evaluaciones médicas correspondientes, las pruebas diagnósticas arrojaron resultados positivos para rotavirus, un virus altamente contagioso que se produce cuando se ingieren partículas diminutas de heces infectadas, ya sea por contacto directo con una persona enferma o al consumir agua y alimentos contaminados.

Según lo manifestado por sus familiares, los menores habrían consumido alimentos en un mismo establecimiento comercial. No obstante, EsSalud precisó que hasta el momento no se ha determinado una relación causal entre dicho consumo y los cuadros clínicos presentados. “Por ello, no corresponde atribuir el origen de los casos a una causa específica sin contar con las verificaciones epidemiológicas y sanitarias correspondientes”, señaló la institución.

Clausuran local de comida rápida

Según Panamericana Noticias, los padres de los menores afectados presentaron una denuncia formal ante la comisaría de Ate. Posteriormente, la dependencia policial remitió un oficio al municipio distrital para fiscalizar el establecimiento. Los agentes de fiscalización de Ate llegaron al establecimiento y dispusieron su clausura por infringir las normas municipales mientras se investiga lo ocurrido y se esclarece la relación entre la intoxicación y el consumo de alimentos.