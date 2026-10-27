Un tornado de categoría EF-2 sorprendió Chile y provocó daños en un colegio, viviendas y cortes eléctricos La DMC reportó vientos entre 179 y 218 km/h, con impactos en varias calles. Evaluaciones preliminares indican que entre 20 y 70 viviendas podrían estar dañadas tras el fenómeno.

Desde la caída de árboles hasta destrozos en la infraestructura, los daños fueron significativos. Foto: AFP.

Desde la caída de árboles hasta destrozos en la infraestructura, los daños fueron significativos. Foto: AFP.

Un tornado clasificado preliminarmente como EF-2 provocó graves daños en Requínoa, en la región de O’Higgins, en la zona central de Chile. El fenómeno afectó viviendas, instalaciones del Colegio Tricahue y redes eléctricas, además de provocar la caída de árboles y daños en la infraestructura de transporte.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) situó la velocidad de los vientos entre 179 y 218 kilómetros por hora. El tornado se registró cerca de las 5.30 p. m., hora local, y afectó, entre otros puntos, a inmuebles de la Villa Los Jardines, en la calle Las Dalias.

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Los reportes difundidos durante la emergencia presentaron cifras distintas sobre el alcance de los daños. Mientras una de las informaciones mencionó al menos 20 viviendas afectadas, otra elevó el balance a cerca de 70 casas. La evaluación de las consecuencias continuaba mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Daños en el Colegio Tricahue y cortes de electricidad

El establecimiento educacional Colegio Tricahue sufrió daños en su infraestructura, especialmente en el gimnasio, lo que obligó a suspender las clases.

Gabriel Poblete, administrador del Colegio, relató al canal 24 Horas el impacto que causó el fenómeno entre quienes lo presenciaron. "fueron minutos de muchas emociones, incredulidad. Nadie se imaginó el vivir algo así", declaró

Las ráfagas también derribaron árboles y postes eléctricos. Marcelo Montesinos, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informó que alrededor de 4.000 clientes quedaron sin suministro eléctrico por las afectaciones en las redes.

Según un reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 9.00 p. m. del último lunes había cerca de 6.000 personas sin electricidad en la región de O’Higgins.

El transporte ferroviario también resultó afectado. La empresa EFE suspendió la circulación de trenes entre Rancagua y San Fernando tras detectar interrupciones en la alimentación eléctrica, postes caídos, árboles y elementos estructurales sobre la catenaria. La compañía informó que los daños obligaron a interrumpir el tráfico en ambas vías durante el último lunes y el martes 27 de octubre.