Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Un tornado de categoría EF-2 sorprendió Chile y provocó daños en un colegio, viviendas y cortes eléctricos

La DMC reportó vientos entre 179 y 218 km/h, con impactos en varias calles. Evaluaciones preliminares indican que entre 20 y 70 viviendas podrían estar dañadas tras el fenómeno.

Desde la caída de árboles hasta destrozos en la infraestructura, los daños fueron significativos. Foto: AFP.
Desde la caída de árboles hasta destrozos en la infraestructura, los daños fueron significativos. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

Un tornado clasificado preliminarmente como EF-2 provocó graves daños en Requínoa, en la región de O’Higgins, en la zona central de Chile. El fenómeno afectó viviendas, instalaciones del Colegio Tricahue y redes eléctricas, además de provocar la caída de árboles y daños en la infraestructura de transporte.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) situó la velocidad de los vientos entre 179 y 218 kilómetros por hora. El tornado se registró cerca de las 5.30 p. m., hora local, y afectó, entre otros puntos, a inmuebles de la Villa Los Jardines, en la calle Las Dalias.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los reportes difundidos durante la emergencia presentaron cifras distintas sobre el alcance de los daños. Mientras una de las informaciones mencionó al menos 20 viviendas afectadas, otra elevó el balance a cerca de 70 casas. La evaluación de las consecuencias continuaba mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Puedes ver

Policía de Brasil investiga posible fuga del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro hacia Argentina

lr.pe

Daños en el Colegio Tricahue y cortes de electricidad

El establecimiento educacional Colegio Tricahue sufrió daños en su infraestructura, especialmente en el gimnasio, lo que obligó a suspender las clases.

Gabriel Poblete, administrador del Colegio, relató al canal 24 Horas el impacto que causó el fenómeno entre quienes lo presenciaron. "fueron minutos de muchas emociones, incredulidad. Nadie se imaginó el vivir algo así", declaró

Las ráfagas también derribaron árboles y postes eléctricos. Marcelo Montesinos, director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informó que alrededor de 4.000 clientes quedaron sin suministro eléctrico por las afectaciones en las redes.

Según un reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a las 9.00 p. m. del último lunes había cerca de 6.000 personas sin electricidad en la región de O’Higgins.

El transporte ferroviario también resultó afectado. La empresa EFE suspendió la circulación de trenes entre Rancagua y San Fernando tras detectar interrupciones en la alimentación eléctrica, postes caídos, árboles y elementos estructurales sobre la catenaria. La compañía informó que los daños obligaron a interrumpir el tráfico en ambas vías durante el último lunes y el martes 27 de octubre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Netanyahu pierde poder en Israel y los partidos árabes podrían definir la formación del próximo gobierno

Mauricio Arnillas descarta reubicar a familias que viven en quebradas ante la llegada del FEN: “El Estado no puede cubrir todo eso”

Luis Nieto Degregori: “La sexualidad en el antiguo Perú se vivía de manera más natural”

Mundo

Netanyahu pierde poder en Israel y los partidos árabes podrían definir la formación del próximo gobierno

Flávio Bolsonaro salió de Brasil con rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales

Donald Trump aceptará el resultado de las elecciones de medio mandato en EE.UU. si los comicios son "limpios"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Mauricio Arnillas descarta reubicar a familias que viven en quebradas ante la llegada del FEN: “El Estado no puede cubrir todo eso”

Bancada del Partido del Buen Gobierno presenta proyecto para derogar la Ley APCI

Ejército exige pagar a empresa que hizo deficiente reparación de 3 helicópteros