Lucio Castro confirma reunión con Elmer Cuba la próxima semana y señala que titular del MEF “ha retrocedido” sobre pensiones de maestros

El gremio de docentes busca alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre las pensiones y otros compromisos para el sector educativo. | Composición LR/Difusión

El gremio de docentes busca alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre las pensiones y otros compromisos para el sector educativo. | Composición LR/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lucio Castro, secretario general del SUTEP, confirmó a La República que el gremio se reunirá con el ministro de Economía, Elmer Cuba, la próxima semana para abordar el aumento de las pensiones de los docentes jubilados y cesantes, y sostuvo que el titular del MEF “ha retrocedido” en su posición inicial sobre el tema. El dirigente precisó que el día y la hora todavía están por confirmarse y adelantó que el sindicato acudirá al encuentro para conocer la propuesta del Ejecutivo.

“Sabemos que la reunión se va a concretar, se está confirmando día y hora de la próxima semana. Es la próxima semana que va a darse la reunión”, declaró Castro durante la entrevista.

TE RECOMENDAMOS CRISIS EN ESSALUD Y MINSA: VÍCTOR ZAMORA Y UGARTE EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

La reunión se produce después de que, según Castro, el ministro de Economía modificara su posición inicial frente a la norma que establece el incremento de las pensiones de los maestros. El dirigente sostuvo que al inicio Cuba había señalado que se trataba de un acto ilegal y que no procesaría su aplicación.

“Primero, nosotros valoramos el hecho que haya retrocedido. Inicialmente decía que era un acto ilegal y que no lo iba a procesar. Finalmente ha planteado una reunión con el SUTEP para ver temas de pensiones y señala que el Gobierno evalúa un incremento, pero de manera racional”, manifestó.

SUTEP espera escuchar propuesta del MEF

Castro evitó adelantar qué monto o porcentaje de incremento planteará el SUTEP. Según explicó, el gremio quiere escuchar primero la propuesta que llevará el Ministerio de Economía a la reunión y, a partir de ello, definir su posición.

“Nosotros queremos escuchar la propuesta que tiene el Ministerio de Economía al respecto y, en atención a ello, plantear nuestra posición”, afirmó.

El dirigente señaló que el sindicato reconoce que el Estado enfrenta otras prioridades presupuestales. Mencionó entre ellas la inseguridad ciudadana y las acciones de prevención y logística frente al fenómeno El Niño.

En ese contexto, Castro sostuvo que la negociación debe partir del diálogo y contemplar posibles concesiones de ambas partes.

“El diálogo implica para efecto tener acuerdos con cesiones y nosotros queremos escuchar la propuesta del Gobierno y en atención a ello plantear nuestra posición y finalmente lo que sí esperamos es llegar a acuerdos”, señaló.

De esta manera, el SUTEP todavía no ha establecido públicamente una cifra alternativa frente al monto contemplado en la norma. La posición que llevará a la reunión dependerá, según Castro, de la propuesta que presente el MEF.

Castro plantea revisar exoneraciones tributarias

Durante la entrevista, el secretario general del SUTEP también mencionó posibles mecanismos para obtener recursos que permitan atender el reclamo pensionario. Su planteamiento incluye revisar determinados beneficios tributarios.

Castro sostuvo que desde 2017 unos 426.000 maestros vienen aportando impuesto a la renta de quinta categoría y cuestionó que los esfuerzos para financiar una eventual mejora pensionaria recaigan únicamente sobre los trabajadores.

"Hay exoneraciones tributarias que este año debe ver el Congreso (...) de tal manera que las empresas en esta lógica de justicia tributaria dejen en el Tesoro Público más de 20.000 millones de soles", declaró.

El dirigente también incluyó en su propuesta al sector privado de educación.

“Y sumado a ello, consideramos que las personas u organizaciones que están en la educación privada también deben pagar un impuesto del cual están liberados desde siempre”, añadió.

Castro presentó estas medidas como alternativas que, desde la posición del sindicato, podrían contribuir a generar recursos para atender la demanda de los docentes jubilados. No obstante, el dirigente no planteó durante la entrevista que estas medidas ya formen parte de una propuesta acordada con el Ministerio de Economía.

Convenio colectivo y presupuesto de 2027

La reunión con Cuba también servirá, según Castro, para abordar otros compromisos asumidos por el Gobierno con el magisterio.

El secretario general del SUTEP recordó que el sindicato suscribió un convenio colectivo con el Gobierno el 15 de julio. De acuerdo con su explicación, el documento incluye acuerdos sobre mejores condiciones laborales, infraestructura educativa, alimentación de los alumnos y capacitación de los trabajadores.

El gremio espera que esos compromisos sean considerados en el proyecto de Presupuesto Público para 2027 que el Ejecutivo debe enviar al Congreso.

“Nosotros esperamos que estos acuerdos contenidos en el convenio colectivo estén traducidos en la propuesta que el Ejecutivo de acuerdo a ley va a hacer llegar al Congreso de la República el 30 de agosto de proyecto de presupuesto de la República para el año 2027”, sostuvo Castro.

La referencia al 30 de agosto corresponde, según lo explicado por el dirigente, a la fecha en que el Ejecutivo remitirá al Parlamento su propuesta de presupuesto para el próximo año. Lo que espera el SUTEP es que los compromisos incluidos en el convenio colectivo del 15 de julio tengan reflejo en ese proyecto presupuestal.

Para Castro, el documento será relevante porque mostrará cómo se traducen presupuestalmente los compromisos asumidos con los trabajadores del sector educación.

SUTEP también espera dialogar con el Ministerio de Trabajo

El dirigente también fue consultado por las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Sheput, sobre una eventual conversación con docentes y auxiliares de educación.

Castro señaló que el sindicato está dispuesto a dialogar con las autoridades que planteen esa vía. Sin embargo, sostuvo que esas conversaciones deben servir para discutir tanto los derechos laborales como los problemas que enfrenta el sector educativo. “Nosotros vamos a conversar con todos aquellos que planteen el diálogo como necesidad”, afirmó.

El secretario general del SUTEP agregó que el gremio busca participar en la discusión de las soluciones para el sector y no contribuir a una mayor confrontación.